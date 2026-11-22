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[스포츠조선 김수현기자] 가수 솔비가 배우 이규한과 연애 프로그램을 거쳐 실제 결혼에 골인하게 된 영화 같은 러브스토리를 공개했다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 내년 4월 결혼을 앞둔 솔비가 스페셜 MC로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 솔비는 이규한과 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구'를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전하기까지의 과정을 털어놨다. 당시 방송에서 솔비는 이규한을 선택했지만, 이규한이 최종 선택을 포기하며 커플 성사가 불발된 바 있다.

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솔비는 "오빠가 저를 최종 선택할 거라고 생각했는데 결국 그렇게 끝났다"며 "그런데 방송이 끝나고 계속 연락이 왔고, 갑자기 집 주소를 물어보더니 계절별로 사과를 보내더라"고 회상했다. 이어 "'혹시 사과 농장 하세요?'라고 물었더니 '최종 선택에 대한 사과다'라고 하더라. 그때 마음이 열렸다"며 이규한의 센스 있는 구애 방식을 전했다.

두 사람이 정식으로 교제하기 전, 이규한이 솔비의 어머니와 먼저 식사를 한 일화도 공개됐다. 솔비는 "사귀기 직전에 제가 진행하는 미술 클래스를 했는데 오빠가 수강 신청을 했다"며 "오빠가 브런치를 먹자고 했는데 레스토랑은 아무 사이도 아닌데 부담스러워서 '저희 본가에서 식사하시고 갈래요?'라고 제안했다"고 말했다.

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그렇게 솔비의 어머니와 셋이서 식사 자리를 갖게 됐고, 갑작스러운 방문에 어머니 역시 크게 당황했다고. 솔비는 "엄마가 '나이들도 있는데 왜 결혼을 안 하냐'고 하셨더니, 오빠가 '제가 지안이(솔비 본명)는 평생 책임지겠습니다'라고 말하더라. 저도 오빠의 마음을 그때 확인한 것"이라고 밝혀 스튜디오를 설렘으로 물들였다.

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이를 듣던 신동엽은 "미술 클래스를 신청했을 때부터 나름의 작업을 한 건데, 솔비가 집으로 가자고 한 것"이라며 "서로서로 지금 수가 어마어마하다"고 두 사람의 치밀한 연애 수 싸움을 짚어내 폭소를 자아냈다.

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한편 솔비와 이규한은 내년 4월 웨딩마치를 울릴 예정이다.