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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 비가 아내 김태희와의 결혼생활을 공개하며 남다른 살림 실력을 자랑했다.

22일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에는 가수 비와 성시경이 게스트로 출연했다. 이날 방송에서는 비와 김태희 부부가 함께 사용하는 냉장고가 공개돼 관심을 모았다.

이날 비는 김태희와의 결혼생활에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 "사실 집안 살림은 제가 더 많이 한다고 볼 수 있다"면서 "요리는 제가 더 많이 한다. 냉장고에도 제가 관리하는 칸이 따로, 아내가 관리하는 칸이 따로 있다"고 밝혀 남다른 살림 자부심을 드러냈다.

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이어 냉장고 관리와 관련해 아내에게 한소리를 들었던 일화도 공개했다. 비는 "이번에도 혼났다. 유통기한 지난 게 꽤 많더라. 내가 '이게 재미다'라고 했더니, 아내는 '이런 모습 보여줄 수 없다'라고 하더라"고 말했다.

그러면서 "본인은 어디 나가서 제 얘기도 필터링 없이 얘기할 때가 많았다. 나도 복수하려고 했는데, 아내가 정리를 다 해놓으셨다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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이후 비와 김태희 부부의 냉장고가 본격적으로 공개됐다. 냉장고 안에는 다양한 식재료가 빈틈없이 채워져 있어 셰프들의 감탄을 자아냈다. 이를 본 셰프들은 "이건 청약"이라고 감탄하며 놀라움을 드러냈다.

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특히 냉장고에는 각종 샐러드용 채소가 풍성하게 들어 있어 눈길을 끌었다. 비는 "아침에 눈 뜨면 무조건 샐러드 먹는다. 제 루틴이 아니고 아내 루틴"이라고 설명했다.

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이어 키위와 감, 귤을 비롯해 각종 채소와 치즈가 들어간 김태희표 샐러드가 공개됐다. 다양한 재료가 어우러진 건강식에 부부의 평소 식습관도 엿볼 수 있었다.

비는 아침 식단에 대해서도 구체적으로 설명했다. 그는 "아침에는 달걀도 꼭 먹는다. 삶은 계란 2개, 견과류, 과일"이라고 밝혔다. 철저하게 건강을 챙기는 김태희의 아침 루틴과 이를 함께하는 비의 일상이 공개되며 관심을 모았다.