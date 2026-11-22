Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 가수 김종민이 결혼 1년 만에 얻은 2세의 성별이 아들이라고 밝히며 초음파 사진을 공개했다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 예비 아빠가 된 김종민의 설레는 일상이 그려졌다.

이날 김종민은 "이제 저는 잘 챙겨 먹어야 한다. 아기도 이제 생겼으니까"라며 행복한 예비 아빠 미소를 지었다.

Advertisement

결혼 1년 만에 아빠가 된다는 소식에 탁재훈은 "어렸을 때부터 그렇게 아기 좋아하고 낳고 싶어 하더니"라며 진심 어린 축하를 건넸다.

2세의 성별도 전격 공개됐다. 김종민은 "2세 성별은 아들이다"라며 "저는 상관없었는데 오히려 아들을 좋아했다. 뭔가 더 든든한 느낌이 있다"고 설렘을 드러냈다. 이에 탁재훈은 "아들이고 딸이고 너만 안 닮으면 됐다. 와이프 닮아야지"라고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

Advertisement

이어 공개된 초음파 사진에는 뱃속에서 꼬물거리는 김종민 2세의 모습이 담겨 시선을 모았다. 사진을 보던 탁재훈은 "편안하게 누워 있는 거네. 나중에 애가 거꾸로 돈다"며 선배 아빠다운 지식을 뽐냈다. 그러자 김준호는 "형은 이런 거 본 지 오래됐을 텐데 이렇게 잘 아냐"며 "의사 수준으로 안다. 혹시 며칠 전에 자기 애 본 거 아니냐"고 몰아가 폭소를 자아냈다.

Advertisement

한편 김종민은 11세 연하의 비연예인 아내와 결혼한 뒤 여러 방송에서 2세 계획을 밝혀왔다.

Advertisement

특히 아이를 갖기 위해 오랜 기간 금주하며 철저히 몸 관리를 해온 사실이 알려져 이번 임신 소식에 더욱 뜨거운 축하가 쏟아지고 있다.

김종민의 아내는 내년 3월 출산을 앞두고 있다.