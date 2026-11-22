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[스포츠조선 김수현기자] 폐암 투병 사실을 고백했던 배우 이혜영이 한결 밝아진 근황과 함께 5년 넘게 곁을 지켜준 남편을 향한 고마움을 전했다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이혜영이 출연해 근황과 진솔한 속내를 털어놨다.

이날 방송에서 탁재훈은 "혜영이 이렇게 밝은 모습 보니까 좋다"며 반가워했고, 김종민 역시 "누나 또 아프시지 않으셨냐"며 건강 상태를 걱정했다. 앞서 이혜영은 약 5년 전 갑작스러운 폐암 진단을 받고 투병한 사실을 털어놓은 바 있다.

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이혜영은 편안한 미소와 함께 "이제 좀 살 것 같다"고 말했다. 이어 "이제 내가 사나 보다 생각도 들고 제2의 인생을 어떻게 살아야 할지 생각도 하게 된다. 좋게 변한 것 같다. 나도 같이 축하받는 자리 같다"며 투병 이후 달라진 마음가짐을 전했다. 김준호 역시 "오늘 밝았던 옛날 혜영이를 만나서 기분이 좋다"며 반가움을 표했다.

남편에 대한 애틋한 마음도 드러냈다. 이혜영은 "우리 남편이 옆에서 고생 많이 했다. 아픈 사람 마음은 아픈 사람밖에 모른다"고 말문을 열었다. 그러면서 "남편은 일하느라 바쁜데 내가 너무 티 낼 수가 없으니까 남편이 출근하면 나 혼자서 아픔을 견뎠다. 남편이 퇴근하면 밝게 하고 그랬다"고 회상했다.

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이혜영은 "아픈 여자랑 5년 넘게 산 남자도 힘들었을 텐데 잘 견뎌줘서 감사하고 그런 끈끈함으로 이어졌다"며 남편을 향한 깊은 애정과 고마움을 전했다.

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한편 이혜영은 지난 2011년 국내 대표 사모펀드 운용사 MBK파트너스의 부재훈 부회장과 재혼했다. 부 부회장은 2005년 MBK파트너스 설립에 참여한 창립 멤버로, 수조 원대 회사 지분을 보유한 자산가로 알려졌다.