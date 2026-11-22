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[스포츠조선 김수현기자] 가수 솔비가 배우 이규한과의 2세 가상 사진 공개에 외모와 성격에 대한 애정 어린 바람을 전했다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 내년 4월 결혼을 앞둔 솔비가 스페셜 MC로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 솔비는 이규한과의 2세에 대한 질문에 "아이가 생긴다면 누굴 닮았으면 좋겠냐"는 물음에 "외모는 오빠 닮았으면 좋겠다. 오빠는 속눈썹도 예쁘고 비율도 좋다"며 예비 신랑을 향한 애정을 드러냈다.

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이어 AI로 미리 보는 솔비와 이규한의 2세 사진이 공개됐다. 공개된 사진 속 아들과 딸 모두 사랑스러운 비주얼을 자랑했고, 특히 딸은 이규한과 판박이처럼 닮아 눈길을 끌었다.

이를 보던 솔비는 "볼살은 좀 저를 닮았으면 좋겠다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

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앞서 솔비와 이규한은 각자의 채널을 통해 2세와 출산에 대한 진솔한 생각을 밝히기도 했다. 솔비의 유튜브에서 이규한은 "자식 역시 계획을 할 수 있으나 어떤 아이가 와줄지는 모르는 것"이라며 "요즘 주변에서 '결혼을 하면 다 끝날 것 같지만 결혼하는 순간부터 시작이고, 아이를 낳게 되는 순간부터 그동안의 인생은 예행연습이었고 그때부터가 진짜 시작이다'라는 조언을 많이 해준다. 경험해 보지 못한 것들을 겪으며 진짜 어른이 되어가는 느낌"이라고 설레는 마음을 전했다.

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한편 솔비와 이규한은 내년 4월 웨딩마치를 울릴 예정이다.