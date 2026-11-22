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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 비가 아내 김태희의 남다른 몸매 관리 비결을 공개해 화제를 모으고 있다.

22일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에는 가수 비와 성시경이 게스트로 출연했다. 이날 방송에서는 비와 김태희 부부가 함께 사용하는 냉장고가 공개돼 눈길을 끌었다.

먼저 비는 김태희와의 결혼생활에 대한 질문을 받았다. 박은영이 "김태희 씨는 자고 일어났을 때도 예쁘냐"고 묻자 비는 망설임 없이 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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그는 "보시는 분들이 또 그만하라고 하실 수 있는데 감동이 있다. 아침에 감동이 있다. '와, 이래도 예쁘구나' 싶다. 제가 속일 순 없지 않냐"며 너스레를 떨었다. 결혼 10년 차에도 여전히 아내의 미모에 감탄한다는 비의 고백에 현장에는 웃음이 번졌다.

이어 공개된 것은 결혼 10년 만에 처음으로 공개된 비와 김태희 부부의 냉장고였다. 냉장고 안에는 각종 식재료가 빈틈없이 채워져 있어 셰프들의 감탄을 자아냈다. 풍성하게 들어 있는 식재료를 살펴보던 셰프들은 "이건 청약"이라고 표현하며 놀라움을 감추지 못했다.

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특히 냉장고에는 각종 샐러드용 채소가 가득해 눈길을 끌었다. 비는 "아침에 눈 뜨면 무조건 샐러드 먹는다. 제 루틴이 아니고 아내 루틴"이라고 설명하며 김태희의 아침 식습관을 공개했다.

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이후 키위와 감, 귤을 비롯해 각종 채소와 치즈가 들어간 김태희표 샐러드가 공개됐다. 신선한 과일과 채소를 골고루 곁들인 샐러드에서 건강을 중시하는 김태희의 식습관을 엿볼 수 있었다.

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비는 아침 식단에 대해서도 구체적으로 설명했다. 그는 "아침에는 달걀도 꼭 먹는다. 삶은 계란 2개, 견과류, 과일"이라고 밝혔다. 매일 아침 샐러드와 달걀, 견과류, 과일 등을 챙겨 먹으며 꾸준히 건강을 관리하고 있다는 것. 평소 철저한 자기관리로 유명한 김태희의 일상이 남편의 입을 통해 공개되며 관심을 더했다.

앞서 김태희는 지난 11일에도 자신의 운동 일상을 공개해 화제를 모은 바 있다.

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당시 김태희는 개인 채널을 통해 운동하는 모습을 담은 영상을 공개하며 "평일 낮에 제가 거의 매일 가는 곳"이라고 소개했다. 이어 "사실 전 아웃도어 액티비티를 너무 사랑하는데, 쾌적한 실내에서 춥지 않게 땀 흘리는 것도 진짜 힐링"이라고 덧붙였다.

공개된 영상 속 김태희는 민낯에 긴 머리를 집게핀으로 단정하게 고정한 채 몸에 밀착되는 운동복을 입고 운동에 집중하고 있었다. 화려한 메이크업 없이 자연스러운 모습으로 등장한 그는 등 근육을 사용하는 동작부터 유연성이 필요한 다양한 운동 자세까지 무리 없이 소화했다.

특히 평일 낮에도 거의 매일 운동을 즐긴다는 김태희의 설명은 평소 꾸준한 자기관리 습관을 짐작하게 했다. 식단뿐 아니라 운동까지 놓치지 않는 일상이 공개되면서 변함없는 미모와 탄탄한 몸매의 비결에도 관심이 쏠리고 있다.