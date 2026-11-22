Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 정형돈이 체중 감량 주사제 마운자로 투약 사실에 이어 눈밑지방재배치 수술까지 솔직하게 고백해 화제를 모았다.

22일 가수 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'에는 '부산 여행인 줄 알았는데 극한의 운전 연수...'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 정재형은 부산 여행을 떠났다가 우연히 정형돈과 연락이 닿았다. 정형돈은 독립운동 관련 촬영을 위해 부산을 방문했다고 밝혔고, 두 사람은 반가운 마음에 함께 식사하기로 했다.

Advertisement

이후 식당으로 향한 두 사람은 오랜만에 얼굴을 마주하고 반갑게 인사를 나누며 근황을 주고받았다. 특히 정재형은 정형돈의 달라진 외모를 눈여겨보더니 식사 도중 뜻밖의 질문을 건넸다.

정재형은 정형돈에게 "야, 너 마운자로 하니?"라고 물었고, 정형돈은 "응"이라고 짧고 솔직하게 답했다. 정재형은 이어 "얼굴이 확 좋아졌다"고 칭찬하며 한층 달라진 비주얼에 놀라움을 드러냈다.

Advertisement

두 사람의 대화를 듣던 식당 주인 역시 정형돈의 얼굴을 알아보고는 "얼굴에 변함이 없다"고 감탄했다. 그러자 정형돈은 "저요? 저 눈밑지방재배치 했어요"라고 예상치 못한 고백을 내놔 현장을 웃음바다로 만들었다. 외모가 변하지 않았다는 칭찬에 성형수술 사실을 숨김없이 밝히는 정형돈의 솔직한 입담이 웃음을 자아냈다.

Advertisement

한편 정형돈은 지난해 4월 체중 감량 소식을 전해 화제를 모았다. 당시 그는 4개월 만에 체중을 100kg에서 79kg으로 줄이며 총 21kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.

Advertisement

또한 지난해 11월에는 눈밑지방재배치 수술 사실을 직접 공개하기도 했다. 당시 정형돈은 "나 눈 밑 지방 재배치했지 않나"라고 언급한 뒤 "나 이거 진짜 너무 만족해. 나 이거 하고 나서 아프다는 소리 싹 들어갔다. 진짜 눈 밑 지방 재배치 강추(강력 추천)"라며 수술 결과에 대한 만족감을 드러냈다.