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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이혜영이 '미운 우리 새끼'에 깜짝 등장해 남편의 만류 반응과 쿨한 입담을 전했다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이혜영이 출연해 근황과 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 탁재훈, 김종민, 정준호가 모인 자리에 이혜영이 깜짝 등장했다. "나 왔잖아!"라고 크게 외치며 당당하게 계단을 내려온 이혜영은 여전한 미모로 시선을 사로잡았다.

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이혜영이 올 줄 몰랐던 탁재훈은 "웬일이야"라며 놀라움을 감추지 못했다.

이에 이혜영은 "그러니까 우리 남편도 여기 왜 나가냐 그러더라고. '미친 거 아니냐'고"라며 호탕하게 웃었다. 이어 "그래서 이제 안 나온다고 그랬다"라고 쿨하게 덧붙여 현장에 웃음을 안겼다.

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이혜영의 깜짝 출연은 과거 전남편인 가수 이상민이 오랜 기간 출연했던 '미운 우리 새끼'라는 점에서도 눈길을 끌었다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 국내 대표 사모펀드 운용사 MBK파트너스의 부재훈 부회장과 재혼했으며, 남편이 전 결혼에서 얻은 딸 서현을 가족으로 맞아 함께 생활하고 있다.

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남편인 부 부회장은 2005년 MBK파트너스 설립에 참여한 창립 멤버로, 수조 원대 회사 지분을 보유한 자산가로 알려졌다.