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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 비가 아내 김태희의 달라진 주량을 공개해 눈길을 끌었다.

지난 22일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부') 에는 가수 비와 성시경이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서는 비와 김태희 부부가 함께 사용하는 냉장고가 공개돼 관심을 모았다. 냉장고를 살펴보던 중 위스키가 발견되자 비는 자신의 음주 습관에 대해서도 설명했다. 그는 식단 관리를 하면서 잠들기 전 배가 고플 때 의사의 조언에 따라 위스키를 한 잔씩 마시고 수면에 든다고 밝혔다.

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또 냉장고 안에 들어 있던 뚜껑이 열린 소주의 정체도 공개했다. 비는 해당 소주가 김태희가 냉장고 탈취를 위해 넣어둔 것이라고 설명해 웃음을 안겼다.

이어 비는 김태희와 단둘이 오붓하게 술을 마시기도 하느냐는 질문을 받았다. 이에

그는 "제 아내는 술 한 잔도 못한다. 맥주 한 모금에 기절하는 스타일인데 제가 많이 알려줬다"고 말해 눈길을 끌었다.

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그러면서 "이젠 텐션이 맥주 두 캔까지 거뜬하다"며 "어느 날은 식탁 위에 맥주 두 캔이 따져 있더라. 육퇴(육아 퇴근)하고 혼술한 거다. 같이 먹기도 한다"고 덧붙였다.

과거에는 맥주 한 모금조차 마시지 못했던 김태희가 이제는 맥주 두 캔도 거뜬히 마실 만큼 주량이 늘었다는 것. 특히 아이들을 재우고 난 뒤 홀로 맥주를 즐기는 이른바 '육퇴 후 혼술'까지 한다는 비의 폭로가 웃음을 자아냈다. 아내의 달라진 주량을 지켜본 남편 비의 생생한 증언에 두 사람의 소탈한 결혼생활에도 관심이 쏠렸다.

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한편 비는 2017년 서울대 출신 배우 김태희와 결혼했다. 슬하에 두 딸을 두고 있다.