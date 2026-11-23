지난 14~16일 중국 안휘성 허페이시에선 아시아이스포츠산업지원센터 주도로 '2026년 2차 GECE(글로벌 이스포츠 컬쳐 익스체인지)'가 열렸다. 사진제공=아시아이스포츠산업지원센터

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"젠지가 우승할 것 같은데요" vs "중국 빌리빌리 게이밍이 우승할 겁니다"

지난 14일 중국 안후이성 허페이시 안후이 뉴미디어그룹 내 회의실, 마주 앉은 한국과 중국 관계자들은 하루 앞으로 다가온 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 결승전을 앞두고 유쾌한 신경전이 펼쳐졌다. 결승에 오른 한국의 젠지와 중국의 빌리빌리, 서로의 우승 가능성을 주장하며 설전이 벌어진 것.

여기에 AI에도 같은 질문을 던졌다. 중국 딥시크는 중국팀의 우승을, 구글 제미나이는 젠지의 우승을 예상했다. 빌리빌리가 우승을 차지했으니, 결과적으로 중국은 '2승'을 거둔 셈. 하지만 어느 팀이 이겼는지는 중요하지 않았다. 양국 관계자들이 세계 최고 무대에 선 자국팀의 우승을 두고 의견을 나누고, 결과를 예측하며 웃을 수 있다는 것 자체가 e스포츠가 만들어내는 교류의 모습이자, 무대 밖에서는 사람들을 이어주는 공통의 언어가 됐다.

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전남광주통합특별시 조선대학교 산하 아시아이스포츠산업지원센터 주도로 허페이시에서 열린 '2026년 2차 GECE(글로벌 이스포츠 컬쳐 익스체인지)'는 단순한 친선을 넘어 양국 산업의 부족한 점을 상호 보완하는 실질적 협력망을 구축했다는 점에서 의미가 있었다.

이번 GECE에는 김현우 아시아 이스포츠산업지원센터장(조선대 글로벌학부장)을 비롯해 심철의 전남광주통합특별시의원, 이승연 한국e스포츠협회 본부장, 조선이공대와 국제대 e스포츠과 학생 15명, 전직 e스포츠 지도자인 변성철, 강병호 조선이공대 교수 등이 함께 했다. 중국에선 취정차오 글로벌디지털거래센터 이스포츠산업센터 주임과 왕샤오후이 중국전매대 미디어 커뮤니케이션 연구원장, 마원차이 치로공업대 부총장 등이 행사를 준비했다.

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이날 오후 방문한 허차이 1972 문화창의산업단지는 또 다른 인상을 남겼다. 중국의 인기 게임 '왕자영요' 여성 오픈 대회 연간 결승전이 열리고 있었지만, 가장 눈길을 끈 것은 경기장 안의 열기만이 아니었다.

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도심재생 프로젝트를 통해 예전 공장과 교도소가 공원과 전시공간으로 변모한 산업단지 곳곳의 스크린에선 대회 경기 장면이 흘러나왔다. 마침 카페 축제와 연계된 행사도 진행중이어서 남녀노소 방문객들은 커피와 먹거리, 다양한 문화 프로그램을 즐기다가 자연스럽게 e스포츠를 접할 수 있었다. 대회를 별도의 공간에 가둬놓기보다 도시의 문화 행사와 연결해 일상 속으로 끌어들이는 방식으로, e스포츠가 하나의 문화 콘텐츠로 확장되기 위해 필요한 모습이 바로 이런 장면일 수 있다는 생각이 들었다.

이어 15일에 열린 센터 주관의 '제7회 한중 e스포츠 포럼'을 통해 양측은 전문인력 교육 인프라가 부족한 중국과 대외 홍보망이 부족한 한국의 상황에 공감하며 상호 보완적 협력 모델을 논의했다. 센터는 베이징 우써화 스포츠 등 중국 내 6개 e스포츠 기관과 업무협약(MOU)을 맺었다.

이를 통해 향후 3년간의 협력 로드맵을 완성하고, 'GECE 아시아 트레이닝 프로그램' 순회 개최 및 대회 일정 공유 등 아시아 e스포츠 교육의 표준을 함께 만들어가기로 뜻을 모았다. 연달아 열린 양국 대학생들의 '리그 오브 레전드' 대회에선 조선이공대 학부생팀과 국제대 1팀으로 구성된 한국팀이 중국과기대와 안후이 대학 연합팀을 상대로 세트스코어 2대0 승리를 거뒀다. 이 역시 승패가 중요하진 않았다. 경기가 끝난 뒤 경험을 공유하는 과정은 온라인 대전만으로는 얻기 어려운 교류가 됐다.

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김현우 센터장은 "아시아 e스포츠 산업은 아직 우리가 개척할 수 있는 광범위한 협력 공간을 품고 있다"며 "양국이 산업 연계를 더욱 심화하고 자원과 경험을 아낌없이 공유하여, 지속 가능한 아시아 e스포츠 협력 네트워크를 함께 구축해 나가겠다"고 강조했다. 이어 "한국과 중국이 e스포츠를 통한 선의의 경쟁과 협력을 통해 사람과 사람을 연결하고, 산업과 도시를 이어주는 매개가 될 수 있음을 보여줬다"고 덧붙였다.

허페이(중국)=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com