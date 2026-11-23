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국제 게임전시회 '지스타 2026'이 22일 부산 벡스코에서 나흘간의 일정을 마무리했다.

올해 지스타는 국내 게임 신작을 선보이는 전시회를 넘어 글로벌 게임 콘텐츠와 산업, 개발자들의 이야기를 함께 담아내는 행사로 변화를 시도했다. 국내 주요 게임사들의 참여가 예년보다 제한적인 상황에서 해외 게임사들의 전시 확대와 컨퍼런스 G-CON의 콘텐츠 강화, AI를 비롯한 새로운 산업 화두는 지스타가 앞으로 나아갈 방향을 보여줬다.

41개국 1237개 기업, 3445개 부스 규모로 열린 올해 지스타는 전시 콘텐츠뿐 아니라 게임 산업을 둘러싼 환경 변화도 함께 조명했다. 글로벌 시장 확대와 AI의 접점, 중국 시장의 변화 가능성, 부산을 중심으로 한 산업 생태계 구축 등 다양한 뉴스와 과제가 행사 기간 동안 이어졌다.

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글로벌 게임 콘텐츠로 채운 전시장

올해 지스타에서 가장 눈에 띄는 변화 중 하나는 글로벌 게임 콘텐츠의 확대였다. 웹젠과 크래프톤 등을 제외하면 국내 주요 게임사들의 참여가 제한적이었지만, 해외 게임 IP와 신작을 직접 체험할 수 있는 공간을 확대했다는 점에선 의미가 있었다.

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벡스코 제2전시장에 처음 마련된 글로벌 게임 쇼케이스에는 캡콤, 세가, 코에이 테크모, 넷이즈 게임즈, CD 프로젝트 레드 등 해외 주요 게임사들이 참여해 각사의 대표 IP와 신작을 선보였다. 특히 캡콤은 지스타에 처음 참가해 '몬스터 헌터 와일즈 어센던스', '록맨: 듀얼 오버라이드', '프라그마타' 등을 선보였다. 해외 게임전시회에서 주로 만났던 신작들을 즐기기 위해 관람객들은 수시간 대기하는 등 높은 관심을 나타냈다.

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웹젠은 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE', 크래프톤은 '타래' 등의 신작을 중심으로 전통적인 한국적 요소를 가미한 부스 디자인으로 관람객들의 발길을 잡았다. 레이싱게임 시뮬레이터로 꾸며진 현대자동차 특별 부스와 '2026 현대 N 버추얼컵 그랜드 파이널', 한국콘텐츠진흥원의 '2026 게임문화축제'도 흥미를 모았다.

지스타가 해외 게임 콘텐츠를 함께 경험하는 글로벌 게임쇼로 외연을 넓혔다는 점은 분명한 성과다. 향후 해외 게임사들의 적극 참여가 일회성 전시로 끝나지 않고 지속적인 참가와 새로운 콘텐츠 확보로 이어져야 지스타의 국제적 경쟁력도 한층 강화될 수 있다.

창작의 깊이 더한 G-CON, AI로 넓어진 게임산업

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올해 G-CON은 지스타의 또 다른 경쟁력을 확인한 무대였다. 게임 개발자뿐 아니라 영화, 애니메이션, 웹툰 등 다양한 분야의 창작자들이 참여해 게임의 서사와 세계관, 캐릭터, 연출 등 창작의 영역을 폭넓게 다뤘다.

세계적인 개발자들의 제작 경험부터 영화와 게임의 경계를 넘나드는 창작 방식, AI 시대 창작자의 역할까지 다양한 주제를 담아내며 게임 산업의 현재와 미래를 고민하는 기회를 제공했다. 연사와 콘텐츠의 폭, 깊이 모두에서 G-CON의 존재감이 한층 커졌다는 평가다.

AI 역시 올해 지스타를 관통한 주요 화두였다. 게임 전시회에 AI 플랫폼 기업 뤼튼테크놀로지의 크랙이 메인 스폰서로 참여한 것은 게임과 AI 산업의 접점이 확대되고 있음을 상징적으로 보여줬다. 게임 개발과 콘텐츠 제작, 이용자 경험 등 다양한 영역에서 AI 활용 가능성이 커지는 상황에서 지스타 역시 새로운 기술과 산업의 변화를 받아들이기 시작했다.

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한국 게임업계의 중국 시장 진출 확대 가능성도 관심을 모았다. 지스타 개막 전 나온 '한한령' 완화 가능성과 한국 게임에 대한 중국 시장의 정책적 변화, 최혜국 대우 논의 등은 국내 게임업계에 새로운 기대를 불러왔다. 실제 시장 개방과 개별 게임의 진출로 이어지기까지는 넘어야 할 과정이 남아 있지만, 오랫동안 제한됐던 중국 시장에 변화의 가능성이 거론된다는 것 자체가 업계에는 중요한 의미를 갖는다.

원스토어의 부산 이전 발표도 게임 산업의 지역 생태계 확대라는 측면에서 주목할 만하다. 지스타 현장에서 장현국 원(ONE) 대표가 밝힌 부산 이전 계획은 단순한 기업의 지역 이동을 넘어 수도권에 집중된 게임 산업의 인력과 기업, 사업 기회를 지역으로 확장할 수 있는 계기가 될 수 있다. 부산이 게임 전시와 e스포츠를 넘어 실제 게임 기업과 산업 기반을 갖춘 도시로 성장할 수 있을지 앞으로의 행보가 중요하다.

가능성 확인 넘어 지속 가능한 경쟁력으로

올해 지스타는 단순히 전시 규모와 참가 기업 숫자만으로 평가하기 어려운 행사였다.

국내 주요 게임사들의 참여가 저조한 가운데 해외 게임사와 인디게임, AI, G-CON, 투자·비즈니스 프로그램 등 행사 자체의 콘텐츠를 확대하려는 시도가 이어졌다. 3년 만에 돌아온 e스포츠 대회와 다른 업종과의 융합, 글로벌 게임 비즈니스 프로그램 역시 지스타의 영역을 넓히는 데 힘을 보탰다.

그러나 글로벌 게임쇼로의 도약을 위해서는 여전히 해결해야 할 과제도 남아 있다. 해외 게임사들의 참여를 지속적으로 확보하는 동시에 국내 게임사들이 지스타에 참가해야 할 이유를 만들어야 한다. 새로운 전시 콘텐츠와 프로그램을 확대하는 것만큼 국내외 기업들이 신작과 사업 성과를 지스타에서 얻을 수 있는 환경을 구축하는 것도 중요하다.

변화의 필요성을 확인한 지스타는 올해 새로운 방향성을 시험한 가운데, 향후 이런 시도들이 실제 경쟁력으로 이어질 수 있도록 지속성과 완성도를 높여야 할 시점이다. 국내 최대 게임 전시회라는 타이틀을 넘어 글로벌 게임쇼로 도약하기 위한 지스타의 또 다른 승부는 이제부터라 할 수 있다.

부산=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com