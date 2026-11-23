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[스포츠조선 김수현기자] 유튜버 아옳이가 남자친구인 한의사 김형배 씨와 대가족 호캉스에 나서며 할머니의 깊은 신뢰와 결혼·2세 토크로 화제를 모았다.

지난 22일 아옳이는 자신의 유튜브 채널에 '대가족 호캉스! 할머니와 남자친구의 첫만남'이라는 제목의 영상을 게재하고 근황을 전했다.

이날 할머니와 부모님, 동생, 남자친구 등 대가족이 함께한 호캉스에서 아옳이는 "이게 다 우리 가족이라니. 내가 사랑하는 사람들이 다 한 프레임에 담기니까 너무 좋다"라며 벅찬 감정을 드러냈다.

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넓은 호텔 객실에 모여 앉은 자리에서 할머니는 한의사인 김형배를 향해 둘째 손녀를 가리키며 "얘 애기 낳는 약은 없나"라고 물어 웃음을 자아냈다. 김형배가 "다이어트와 임신 중 뭘 먼저 할까요?"라고 되묻자, 할머니는 "당연히 애기 먼저지"라고 단호하게 답했다. 이에 동생이 "근데 언니가 더 먼저 낳을 거 같다"고 거들자, 할머니는 "언니는 아직 결혼도 안 했지"라고 짚었고, 아옳이 역시 "결혼도 안 했는데 어떻게 먼저 낳냐"라며 함께 웃음을 터뜨렸다.

할머니는 김형배의 손을 꼭 잡은 채 "따뜻한 사람인 거 같아서 할머니가 많이 마음이 놓이고 아주 흡족해"라며 애정을 표현했다. 김형배 역시 "걱정 마세요. 제가 민영이 행복하게 해주겠습니다"라고 화답하며 듬직한 면모를 보였다.

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가족 여행에 동행할 만큼 두 사람의 진지한 만남과 결혼 가능성은 앞선 영상에서도 감지됐다. 지난 16일 공개된 '숨 쉬듯 들어오는 결혼 플러팅, 커플 데이트 브이로그'에서 아옳이가 "우리 처음으로 가을을 같이 보내는 거 아니냐"고 묻자, 김형배는 "조금만 있으면 사계절을 다 봤다. 이제 결혼해도 되겠다"며 직진 멘트를 건넸다.

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이어 "사계절 다 보고 결혼하라는 소리가 있지 않나. 저 이제 결혼해도 되나. 한 명이라도 반대하면 안 하겠다. 반대할 분은 성함이랑 전화번호를 남겨라. 내가 설득하겠다"고 너스레를 떨어 설렘을 안겼다.

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한편 아옳이는 2018년 카레이서 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다.

이후 다이어트를 계기로 한의사 김형배의 한의원을 방문했다가 연인으로 발전해 지난 8월부터 공개 열애 중이다.