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[스포츠조선 김수현기자] 배우 주현영이 '런닝맨'에 출연해 치아 시술 후 덧니가 사라진 한층 단아하고 달라진 비주얼로 시선을 모았다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 배우 강기영, 주현영이 게스트로 출연해 예측불허 레이스를 펼쳤다.

이날 방송에서 특히 눈길을 끈 것은 주현영의 달라진 분위기였다.

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치아 시술 후 트레이드마크였던 덧니가 사라진 주현영은 이전보다 한결 단아해진 모습으로 감탄을 자아냈다.

환하게 웃을 때마다 드러난 깨끗하고 가지런한 치아는 발랄했던 기존 이미지와는 또 다른 차분한 매력을 더했다.

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최근 주현영은 SNS에 "치아 시술과 함께 한 근황"이라는 글과 함께 달라진 얼굴 셀카를 공개하며 화제를 모은 바 있다.

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방송 화면에서도 작은 변화만으로 확 달라진 인상이 포착되며 관심을 끌었다.

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한편 주현영은 쿠팡플레이 'SNL 코리아'를 통해 얼굴을 알렸으며, 드라마 '이상한 변호사 우영우', '열녀박씨 계약결혼뎐', '웨딩 임파서블' 등에 출연해 존재감을 다졌다.

최근 소속사 AIMC와 재계약을 체결한 그는 오는 11월 25일 첫 방송되는 SBS 새 드라마 '나인 투 식스'로 시청자들과 만날 예정이다.