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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 심현섭이 아내 정영림에게 선물한 명품 패딩을 은근슬쩍 자랑하며 사랑꾼 면모를 드러냈다.

22일 유튜브 채널 '정영림심현섭'에는 '말 잘 듣는 심서방이 되기로 했습니다ㅋ'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 심현섭은 아내 정영림과 함께 울산 바다를 찾았다. 오랜만에 바깥 나들이에 나선 두 사람은 여유롭게 바다를 감상하며 다정한 시간을 보냈다.

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먼저 심현섭은 탁 트인 바다를 바라보며 "완전 몰디브 앞바다"라고 너스레를 떨었다. 이에 정영림은 "오랜만에 나오니까 좋다. 요즘 오빠가 바빠서 잘 못 나오지 않았냐"며 반가운 마음을 드러냈다. 심현섭 역시 "나도 몰디브보다 여기가 좋다"고 화답하며 아내와의 데이트를 즐겼다.

하지만 달콤한 분위기도 잠시, 심현섭은 일요일에 외출하게 된 것에 대한 불만을 드러내 웃음을 안겼다. 정영림이 "지금 기분이 어떠냐"고 묻자 그는 "지금 기분이 일요일 못 쉬게 하니까 기분이 좀 그렇다. 이게 뭘 쉬는 거냐"고 투정을 부렸다.

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그러자 정영림은 "아침에 밥 해 먹고 나와서 커피 한 잔 하고 산책하고 집에 들어가는 거 아니냐"고 받아쳤다. 쉬는 날에도 아내와 함께 시간을 보내는 일상이 충분한 휴식이라는 설명에 심현섭은 귀여운 투정을 이어갔다.

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이후 심현섭은 아내 정영림의 옷차림에도 관심을 보였다. M사 명품 패딩을 입고 있는 정영림을 향해 "영상 12도인데 옷이 그게 뭐냐"고 물은 것. 이에 정영림은 "지금 9도인데"라고 정정한 뒤 "울산이 패딩 입을 수밖에 없는 이유가 있다. 아침저녁 기온 차가 엄청 크다"고 설명했다.

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하지만 심현섭이 아내의 패딩을 언급한 데에는 따로 이유가 있었다. 그는 해당 옷을 가리키며 "내가 태어나서 이성에게 비싼 점퍼를 사준 옷"이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 아내에게 처음으로 비싼 패딩을 선물했다는 사실을 은근히 자랑한 것. 아내의 옷차림을 지적하는 듯하면서도 자신이 선물한 옷이라는 사실을 강조하는 심현섭의 모습이 웃음을 자아냈다.

한편 심현섭은 지난해 11세 연하의 비연예인 정영림과 결혼했다. 두 사람은 현재 울산에서 신혼생활을 이어가고 있으며, 유튜브 채널을 통해 부부의 소소하고 유쾌한 일상을 공개하고 있다.