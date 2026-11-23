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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 함소원이 딸 혜정 양의 시험을 앞두고 남다른 교육관을 밝혀 눈길을 끌었다. 1등이나 만점보다 실패를 두려워하지 않는 마음이 더 중요하다는 엄마의 소신을 전한 가운데, 정작 딸이 시험에서 100점을 받아오자 유쾌한 반응을 보여 웃음을 안겼다.

23일 함소원은 자신의 SNS 계정에 "#한자시험 #시험 #꼴찌 #일등 #빵점"이라는 해시태그와 함께 장문의 글과 짧은 영상을 공개했다.

함소원은 "소원 씨~~ 뭐 해요? 왜 이렇게 조용해요~~ 네에 혜정이가 어제 시험 봤어요. 그래서 요 며칠 그냥 바빴답니다. 별일, 별시험 아니지만 그래도 나름 엄마로서 이제 시험 시작인가? 해서 떨리더라고요"라며 딸의 첫 시험을 앞둔 엄마의 솔직한 심경을 전했다.

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이어 "혜정이 인생에서 얼마나 많은 시험이 남아 있을까요?"라며 앞으로 딸이 살아가면서 마주하게 될 수많은 시험과 도전을 떠올렸다.

특히 함소원은 자신만의 교육관을 솔직하게 드러냈다. 그는 "전 혜정이가 일등하고 만점 받고 그런 거보다 전 그냥 빵점, 꼴찌 겁내지 않는 혜정이가 훨씬 의미 있고 좋습니다"라고 강조했다.

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또한 "앞으로 우리가 겪었듯 살다 보면 별의별 일 다 경험하겠지만 결과보다는 과정, 과정 속의 배움에서 행복을 찾아내는 성인이 되길 바라며"라고 덧붙였다. 당장의 성적이나 결과에 연연하기보다는 실패를 경험하더라도 그 안에서 배우고 성장할 줄 아는 사람으로 딸이 자라길 바라는 엄마의 진심이 전해졌다.

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함께 공개된 영상에는 함소원이 딸 혜정 양을 시험장까지 데려다주는 모습이 담겼다. 시험을 앞둔… 딸에게 함소원은 "오늘 그냥 0점 맞아라. 0점 맞아도 된다. 엄마가 뭐만 하지 말라 그랬냐"고 물었다. 이에 혜정 양은 망설임 없이 "부정행위"라고 답했다.

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함소원은 "맞다. 그것만 하지 마라. 엄마는 0점 맞아도 상관없다. 부정행위만 하지 마라. 정정당당하게 잘하고 와라"라며 딸을 응원했다. 높은 점수를 받는 것보다 정직하게 시험에 임하는 태도가 중요하다는 엄마의 교육 철학을 다시 한번 보여준 대목이다.

그런데 시험이 끝난 뒤 예상치 못한 반전이 펼쳐졌다. 혜정 양은 시험지를 들고 함소원에게 달려왔고, 함소원이 웃으며 "0점 잘 맞았어?"라고 묻자 "아니. 다 맞았다. 100점 맞았다. 10분 만에 다 풀었다"고 당당하게 자랑했다.

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이에 함소원은 "0점 맞으라니까 왜 다 맞고 그래"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 0점을 받아도 괜찮다며 딸을 격려했던 엄마와 당당하게 100점을 받아온 딸의 유쾌한 대화가 훈훈함을 안겼다.

한편 함소원은 2018년 18세 연하의 중국인 진화와 결혼해 딸 혜정 양을 얻었다. 이후 두 사람은 이혼 소식을 전했으며, 현재 함소원은 딸과 함께하는 일상을 SNS 등을 통해 공개하며 대중과 소통하고 있다.