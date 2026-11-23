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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이혜영이 '재혼' 남편을 향한 유쾌하고 화끈한 입담을 뽐냈다.

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 이혜영이 출연해 정준호, 김종민 등과 만나 근황과 솔직한 속내를 털어놨다.

이날 정준호는 폐암을 이겨내고 돌아온 이혜영에게 "오늘 밝았던 옛날 혜영이를 만나서 기분이 좋다"라며 찐친다운 반가움을 드러냈다. 이어 정준호는 "혜영이 남편이랑 가끔 만나서 술도 마시고 그렇게 지낸다"라며 이혜영 부부와의 친분을 과시했다.

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특히 정준호는 "혜영이가 아직 이혼 안 하고 잘 살아서 좋다. 두 사람 다 성격이 장난 아니다. 센 사람 둘이다"라고 폭탄 발언을 던져 현장을 달궜다.

이에 김종민은 "그래서 잘 맞나?"라며 순수하게 궁금해했고, 이혜영은 "우리 남편이 옆에서 고생 많이 했다"라며 폐암 투병 시절 곁을 지켜준 남편에 대한 고마움을 전했다.

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식사를 하던 도중 정준호는 갑자기 벌떡 일어나 지인의 결혼 축하 영상을 찍기로 했고, 이혜영도 합세해 영상편지를 남겼다.

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정준호가 결혼에 대한 덕담을 건네던 중 이혜영에게 "남편이 제일 사랑스러울 때가 언제냐"라고 묻자, 이혜영은 "솔직하게 말하고 늦게 들어올 때가 좋다. 거짓말 안 하고"라며 뜻밖의 답을 내놨다.

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이를 겨우 수습한 정준호가 "남편이 다른 여자랑 술 마시고 와도 솔직하게 말하는 게 좋냐"라고 묻자, 이혜영은 "죽여버려야지. 이혼이지"라고 싸늘하게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 국내 대표 사모펀드 운용사 MBK파트너스의 부재훈 부회장과 재혼했으며, 남편이 전 결혼에서 얻은 딸 서현을 가족으로 맞아 함께 생활하고 있다. 남편인 부 부회장은 2005년 MBK파트너스 설립에 참여한 창립 멤버로, 수조 원대 회사 지분을 보유한 자산가로 알려졌다.