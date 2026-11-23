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[스포츠조선 이게은기자] 가수 이영현이 33kg 감량 후 달라진 옷맵시를 언급했다.

21일 이영현의 유튜브 채널 '이영현'에는 이영현의 일상 영상이 공개됐다.

이영현은 공연을 마친 후 "정말 열심히 했다. 그래서 11월인데도 땀이 이렇게 많이 났다"라며 자신의 의상을 가리켰다.

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이어 "스타일리스트 의상을 빌려 입은 건데, 옷을 너무 잘 입혀줘서 조만간 화보가 들어오겠다"라며 흡족해했다.

이영현은 다시금 스타일리스트에게 "내가 다이어트 유지를 잘 하니까 옷 해줄 맛이 나는 거지. 자기가 옷을 잘 떼와서 그러겠나"라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 이영현은 두 아이를 출산한 후 33kg나 감량해 화제를 모은 바 있다. 95kg에서 62kg까지 감량한 것으로 알려졌다.

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한편 이영현은 2003년 빅마마로 데뷔했으며 'Break Away(브레이크 어웨이)', '거부', '여자' 등 히트곡으로 사랑받았다. 또한 '체념', '체념 後(후)' 등 솔로곡을 통해 실력파 보컬리스트로 자리매김했다. 2013년 결혼해 슬하에 두 딸을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com