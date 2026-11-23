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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈가 미국 빌보드에서 통산 4번째 정상에 올랐다.

빌보드가 22일(현지시각) 발표한 차트 예고 기사에 따르면 에이티즈는 미니 15집 '골든 아워 : 파트6'로 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 1위를 차지?다.

이로써 에이티즈는 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌', 미니 11집 '골든 아워 : 파트2', 미니 14집 '골든 아워 : 파트5'에 이어 통산 4번째 '빌보드 200' 정상을 밟았다.

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13일 발매된 이번 앨범은 초동 판매량 205만장(한터차트 기준)을 돌파하며 데뷔 첫 더블 밀리언셀러에 등극한 바 있다.

'골든 아워 : 파트6'는 '크래시 투 비긴'이란 메시지를 담은 앨범이다. 충돌을 끝이 아닌 새로운 시작으로 받아들이고 스스로의 한계를 뛰어넘어 앞으로 나아가겠다는 에이티즈의 의지를 표명했다. 타이틀곡 '업'은 강렬한 브라스와 폭발적인 베이스가 어우러진 곡으로 더 높은 곳을 향해 나아가겠다는 자신감 넘치는 메시지와 파워풀한 퍼포먼스가 특징이다.

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에이티즈는 2027년 1월 22일부터 24일까지 인천에서 월드투어 '제로 투 올'의 포문을 연다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com