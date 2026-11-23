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[스포츠조선 백지은 기자] 역시 아이유다. 아이유가 K팝사에 새로운 기록을 남기며 유일무이한 솔로 아티스트라는 걸 입증했다.

23일 아이유 공식 계정을 통해 2027년 월드투어 포스터가 공개됐다.

이에 따르면 아이유는 2027년 1월 16~17일 태국 방콕 라자망갈라 스타디움, 1월 30~31일 필리핀 불라칸 필리핀 스포츠 스타디움, 2월 13~14일 대만 가오슝 국립경기장, 2월 27일 호주 시드니 엔지 스타디움, 3월 6~7일 싱가포르 국립경기장, 3월 27~28일 말레이시아 쿠알라룸푸르 TM 스타디움 내셔널, 4월 7~8일 일본 도쿄돔, 4월 17~18일 대만 타이페이돔, 4월 24~25일 홍콩 카이탁 스타디움, 5월 8~9일 인도네시아 자카르타 인터내셔널 스타디움에서 공연을 열고 팬들과 만난다.

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이번 공연은 각 국가 대표 대형 스타디움 또는 돔 공연장에서 펼쳐진다. 솔로 여성 아티스트가 최소 2만~5만여명까지 수용할 수 있는 대형 공연장에서 월드 투어를 여는 건 아이유가 처음이다. 2024년 18개 도시에서 31회에 걸쳐 아레나급 공연장을 돌았던 첫 월드투어로 52만 명을 동원했던 아이유는 10개 도시 19회 공연으로 최소 70만명 이상을 동원한다. 아직 1차 일정 발표에 불과하다는 걸 생각하면 압도적인 체급 확장인 셈이다.

무엇보다 주목할 부분은 도쿄돔에 입성했다는 것이다. 도쿄돔은 약 5만 5000명을 수용할 수 있는 일본 공연계의 성지다. 도쿄돔에 선다는 건 현지 최정상급 아티스트로 인정받는다는 의미다. 국내에서도 동방신기 빅뱅 방탄소년단 등 대표 K팝 아이돌이 도쿄돔을 점령한 적은 있지만, 솔로 여성 가수가 도쿄돔에서 단독 콘서트를 여는 건 아이유가 처음이다. 더욱이 아이유는 2012년 일본 정식 데뷔 싱글을 내긴 했지만, 일본 활동 보다는 국내 활동에 집중해왔던 케이스다. 그런데도 도쿄돔을 정복하며 그의 인기를 실감하게 했다.

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아이유는 7월 고질적인 이관개방증 악화로 예정됐던 고양 스타디움 공연과 정규 6집 발매 일정을 연기했던 바 있다. 그런 그가 건강을 회복하고 복귀하는 만큼 팬들의 기대는 커지고 있다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com