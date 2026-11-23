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[스포츠조선 이게은기자] 화가 겸 배우 이혜영이 미국 LA에 대저택을 샀다고 밝혔다.

22일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 이혜영이 출연했다.

그는 "제가 미국 LA에 집을 샀다. 옆집에 비욘세도 살고 많은 셀럽들이 사신다. 좋은 공기, 좋은 환경 속에서 아티스트로 살아보고 싶었다"라며 근황을 전했다. 이어 공개된 그의 대저택은 대형 수영장은 물론 고급스러운 외관, 널찍한 규모까지 갖춰 시선을 사로잡았다. 이혜영은 "그 집에서 작품 활동을 계속하고 있고 집 자체를 아트적으로 꾸몄다"라고 덧붙였다.

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그런가 하면 김종민이 건강 상태에 대해 묻자, 이혜영은 "이제 좀 살 것 같다. 이제 진짜 사나보다 생각도 든다. 제2의 인생을 어떻게 살아야 할까 이 생각이 든다"라고 말했다. 이혜영은 5년 전 폐암 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 수술을 받은 바 있다.

이혜영은 "남편이 고생을 많이 했다. 남편이 일하느라 바쁘니까 난 아픈 티를 낼 수 없었다. 그런 시간이 많이 있었다. 근데 아픈 여자랑 5년 넘게 산 남자도 힘들었을 거다. 잘 견뎌줘서 감사하다. 끈끈함으로 이어졌다. 그래서 저는 아팠지만 부부로서 소중한 시간이었다"라며 남편에게 감사함도 전했다.

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한편 이혜영은 지난 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 2011년 사업가와 재혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com