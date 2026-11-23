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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 2AM 조권이 양성애자 구용규와의 루머에 불쾌감을 드러냈다.

조권은 22일 자신의 계정에 "보고 싶은 대로 보는 세상"이라며 사진을 여러 장 게재했다. 이중에는 웨이브 예능 '스탠바이미' 출연자 구용규와 함께한 사진도 포함돼 눈길을 끌었다.

조권과 구용규의 관계에 대한 구설은 9월부터 시작됐다. 두 사람은 9월 여러 지인들과 함께한 태국 여행 사진을 공개했는데, 다정하게 거울 셀카를 찍거나 바에서 함께한 모습이 담겨 화제가 됐다. 또 21일에는 구용규가 "또 올게"라며 조권과 강원도 양양 해변을 찾은 영상을 올리고, 조권이 "가가(8월 무지개 다리를 건넌 반려견) 향기 났던 양양"이라고 화답하면서 이들의 관계에 대한 여러가지 추측이 나왔다.

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구용규는 6월 방송된 '스탠바이미'를 통해 얼굴을 알렸다. '스탠바이미'는 양성애자를 비롯한 다양한 성정체성을 가진 남녀출연진이 한 공간에 모여 사랑을 찾아가는 과정을 그린 젠더 블라인드 연애 리얼리티다.

조권은 뮤지컬 '제이미' '프리실라' 등 퀴어 서사 작품에 출연하는 등 독보적인 젠더리스 아이콘으로 활약해왔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com