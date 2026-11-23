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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 브브걸 출신 가수 겸 배우 남유정이 '솔로라서2'에 합류, 솔로 라이프를 공개한다.

'솔로라서'는 솔로라서 외롭지만, 솔로라서 행복한 매력 만점 솔로들의 진솔한 일상을 담아내는 관찰 리얼리티 예능 프로그램이다. 2024년 10월 8부작으로 첫선을 보인 뒤 시청자들의 뜨거운 호응에 힘입어 2025년 3월 정규 편성됐으며, 호평 속에 시즌1을 성공적으로 마무리했다.

인기에 힘입어 한층 새로워진 모습으로 돌아오는 '솔로라서2'는 오는 12월 7일(월) 밤 8시 40분에 첫 방송된다. 시즌2에서는 '원조 MC' 방송인 신동엽과 'NEW MC' 배우 조윤희가 호흡을 맞추며, '솔로 언니'로는 '믿고 보는 배우' 김지수를 비롯해 클라라, 유이, 이시아가 출연을 확정해 기대를 높이고 있다.

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여기에 '올라운더' 남유정이 새롭게 합류하며 한층 풍성한 라인업을 완성했다. 가수와 배우, 예능을 넘나들며 다채로운 매력을 선보이고 있는 남유정은 약 5개월 전 새로운 보금자리로 이사해 자신만의 아기자기한 로망을 실현한 집에서 소소한 일상을 보내고 있다. 남유정은 최근 영끌(영혼까지 끌어모아 투자)을 해서 집 마련에 성공했지만 대출 이자때문에 경제적 부담을 느낀다고 털어놓은 바 있다.

특히 최근 요리라는 새로운 취미에 푹 빠진 반전 솔로 라이프를 '솔로라서2'에서 최초로 공개할 예정이라 남유정의 색다른 매력에 관심이 집중된다.

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제작진은 "'솔로라서2'를 통해 남유정의 긍정 에너지 가득한 일상부터 솔로들의 소소한 행복·현실 고민까지 진솔하게 담아낼 것"이라며 "한층 다채로워진 출연진과 풍성한 이야기로 돌아오는 '솔로라서2'를 기대해 달라"고 당부했다.

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MC 신동엽과 조윤희를 필두로 '솔로 언니' 김지수, 클라라, 유이, 이시아에 이어 남유정까지 합류해 역대급 '황금 라인업'을 완성한 SBS Plus·E채널 신규 예능 '솔로라서2'는 12월 7일(월) 밤 8시 40분 첫 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com