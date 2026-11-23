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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 클로즈유어아이즈가 압도적인 인기를 입증했다.

클로즈유어아이즈는 20일부터 22일까지 서울 코엑스아티움 우리은행홀에서 팬콘서트 '모태 아이돌이지만 클로저와 연애는 하고 싶어'를 개최했다. 이번 공연은 3회차 전좌석이 일찌감치 매진되며 클로즈유어아이즈를 향한 팬들의 뜨거운 사랑을 보여줬다.

공연은 클로저(클로즈유어아이즈 공식 팬클럽)와 함께 특별한 로맨스를 완성한다는 연애 리얼리티 프로그램을 콘셉트로 진행됐다. 지난달 30일 발매한 미니 4집 '256th 노트' 선공개곡 '오픈 유어 아이즈'와 타이틀곡 '드롭 댓!'으로 공연의 화려한 포문을 연 클로즈유어아이즈는 'X' '2.0' '못 본 척' '내 안의 모든 시와 소설은' '사과가 하늘로 떨어진 날' 'ㅠ' '페인트 캔디' 등 다채로운 세트리스트로 팬들을 열광하게 했다. 또 카라 '미스터'와 걸스데이 '반짝반짝' 커버 무대로 공연의 분위기를 최고조로 끌어올렸다.

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멤버들은 '클로저 하우스'에 입주한 일곱 명의 출연자로 변신해 새로운 매력을 뽐내기도 했다. 작가 수의사 바리스타 승무원 래퍼 만둣가게 아르바이트생 체대생 등 개성 넘치는 캐릭터로 재치있는 입담을 선보여 재미를 더했다. 또 회차마다 서로 다른 미션과 게임으로 팬들과의 추억을 쌓았다. 'PR 쟁탈전'을 통해 자신만의 매력을 어필하는가 하면 다양한 상황극과 즉석 미션으로 숨겨둔 예능감을 발산했다. 팬들의 반응과 선택에 따라 전개되는 참여형 코너는 관객과의 거리를 좁히는 계기가 됐다.

클로즈유어아이즈는 '슬로울리 블리드'로 앙코르 무대를 꾸민 뒤 '빗속에서 춤추는 법'으로 공연의 대미를 장식했다.

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이들은 "서울에서 이렇게 3일 동안 단독 공연을 한 건 처음인데, 공연에 도움을 주신 스태프, 온라인과 오프라인으로 함께해준 클로저(팬덤명)에게 감사드린다"라며 "올해 초 단독 콘서트부터 팬콘서트까지 쉼 없이 달려왔는데 남은 한 해도, 내년도 함께했으면 좋겠다"라고 소감을 전했다.

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클로즈 유어 아이즈는 서울 팬콘서트에 이어 오는 28일 일본 도쿄 신주쿠 문화센터에서 팬콘서트를 개최하고 현지 팬들과 만날 예정이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com