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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송혜교가 대선배 김혜수의 미모에 공개적으로 감탄했다. '2026 MAMA AWARDS'에서 화려한 드레스 자태를 뽐낸 김혜수의 사진에 직접 "너무 아름다우시다"라는 댓글을 남기며 남다른 애정을 드러냈다.

지난 22일 메이크업 아티스트 조은정은 자신의 SNS에 "MAMA 혜수 선배님 최고예요"라는 글과 함께 김혜수의 시상식 비하인드 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진 속 김혜수는 화려한 비즈 장식이 수놓인 화이트 의상을 입고 대기실에서 포즈를 취하고 있다. 풍성한 웨이브 헤어스타일과 반짝이는 귀걸이, 은은한 핑크빛 립 메이크업으로 우아하면서도 고혹적인 분위기를 완성했다.

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화려한 의상에도 가려지지 않는 또렷한 이목구비와 매끈한 피부가 시선을 사로잡았다.

그런데 해당 게시물에 뜻밖의 인물이 등장했다. 바로 배우 송혜교. 송혜교는 자신의 공식 SNS 계정으로 "너무 아름다우시다"라는 댓글을 직접 남겼다. 후배 송혜교마저 감탄하게 만든 김혜수의 미모와 두 사람의 각별한 친분이 다시 한번 눈길을 끌었다.

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앞서 김혜수는 지난 20일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에 스페셜 프리젠터로 참석했다.

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김혜수는 무려 세 벌의 드레스를 선보이며 시상식을 빛냈다. 레드카펫에서는 몸매를 따라 흐르는 하늘빛 머메이드 드레스로 등장했고 본무대에서는 어깨를 드러낸 화려한 블랙 오프숄더 드레스로 강렬한 존재감을 발산했다. 이후 비즈 장식이 돋보이는 화이트 드레스까지 선보이며 다채로운 매력을 드러냈다.

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비주얼 못지않게 주목받은 것은 김혜수의 진행 실력. 김혜수는 한국어와 영어, 일본어 등 3개 국어로 메시지를 전하며 글로벌 시상식에 걸맞은 노련함을 보여줬다.

김혜수는 1993년부터 2023년까지 청룡영화상 MC를 30차례 맡으며 '청룡의 여인'이라는 수식어를 얻었다. 지난해에 이어 올해도 MAMA 무대에 올라 변함없는 존재감을 입증했다.

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한편 송혜교와 김혜수는 연예계에서도 각별한 친분을 유지하고 있는 선후배 사이로 유명하다. 두 사람은 지난 2023년 함께 바다 여행을 떠난 사진을 공개해 화제를 모았다. 당시 송혜교는 SNS에 "언니랑"이라는 짧은 글과 함께 김혜수와 나란히 산책을 즐기는 모습을 공개했다.

2024년에는 김혜수가 영화 '검은 수녀들'을 촬영하던 송혜교에게 피자 트럭을 보내 응원하기도 했다. 송혜교 역시 "언니 너무 감사합니다. 힘내서 열심히 촬영할게요"라며 고마운 마음을 전했다.

송혜교는 지난해 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 김혜수를 언급하며 어린 시절부터 알고 지낸 선배라고 밝힌 바 있다.

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한편 송혜교는 오는 12월 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 시청자들과 만난다. 노희경 작가의 신작으로 송혜교는 가난한 어린 시절을 딛고 음반 산업에 뛰어드는 민자 역을 맡아 공유와 호흡을 맞춘다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com