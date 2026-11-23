사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '말자쇼'가 모델 겸 방송인 이현이, 교육컨설턴트 써니쌤과 엄마들의 진짜 고민을 듣는다.

23일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '엄마의 세계' 특집으로 꾸며지는 가운데 이현이와 써니쌤이 영어와 AI 등 자녀 교육과 관련한 고민들에 솔직한 생각을 풀어놓는다.

이현이는 요즘 엄마들의 뜨거운 화두 '영어유치원 보낼까? 말까?'에 자신의 경험담을 꺼낸다. 두 아이를 모두 영어유치원에 보냈던 이현이는 "영어유치원에 보낸다고 영어가 유창해지는 건 아니지만 영어에 대한 거부감은 없어진다"라며 현실적인 조언을 전한다.

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김영희의 남편 윤승열의 영어 실력 테스트를 봐주면서 '말자 할매'와 인연을 맺은 써니쌤은 "고민되면 무조건 보내라"라는 처방을 내놓는다. 써니쌤은 요즘 엄마들의 또 다른 고민인 'AI 시대에 교육이 의미가 있을까?'에 대해서도 흥미로운 답을 내놓는다. '말자쇼' 시청자들을 위한 써니쌤의 솔루션은 본 방송에서 공개된다.

또 이현이는 "난 아들 엄마가 성향에 맞는 것 같다"라며 두 아들을 훈육할 때 엄하게 변하는 자신의 모습을 이야기한다. 이어 아들을 키우며 가장 심장이 철렁했던 순간도 고백하는데, 김영희는 "SNS에 '아들들은 날개가 없이 난다'라는 말이 있다"라며 공감대를 형성한다.

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이현이는 자신의 사춘기 시절도 고백한다. 그는 "할머니가 아빠한테 '쟤 귀신 쓰였다'고 할 정도였다"라며 자신의 파란만장했던 사춘기 시절을 들려준다. 이현이는 자신의 경험을 바탕으로 '열과 성을 다해 키운 아들이 사춘기가 되자 아는 척을 안 한다'는 한 엄마의 고민에 성심성의껏 조언을 건넨다. 이현이가 제안하는 '사춘기 돌파법'은 무엇일지 관심이 쏠린다.

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한편, KBS2 '말자쇼'는 23일 월요일 오후 9시 30분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com