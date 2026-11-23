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[스포츠조선 이게은기자] '자기관리 끝판왕' 가수 겸 배우 비가 지방간이 있다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

오는 24일(화) 방송에서는 '투유 MC' 유재석, 유연석과 함께 '틈친구'(게스트) 비와 배우 김재욱이 신촌의 틈새 시간을 찾는다.

비는 한때 체지방률 0%대를 기록했다고 밝힌 연예계 자기관리 끝판왕. 그런데 비가 "제가 지방간이 있다"라고 충격적인 근황을 전해 놀라움을 자아낸다. 비는 "매일같이 근력운동을 하는데 왜 이런지 모르겠다"라며 한탄한다. 이에 40대가 된 유연석은 "저도 LDL(저밀도 콜레스테롤) 수치가 높다. 형도 선천적인 걸 수도 있다"라며 동병상련의 마음을 나눈다. 하지만 50대 유재석의 눈에는 달랐다. 유재석은 동생들의 건강 토크를 지켜보더니 "지훈이는 먹는 걸 좋아해서 그래"라며 팩폭을 날려 웃음을 자아낸다.

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그런가 하면 비, 김재욱이 의외의 찐친 케미를 과시해 눈길을 끈다. 비는 "저희가 사실 브런치, 바이크 동호회 친구다"라며 남다른 친분을 자랑한다. 심지어 비는 "재욱이랑은 1년에 1-2번 번개로 만나는데, 소소한 얘기까지 다 한다"라며 "옛날엔 많이 만나는 게 찐친인 줄 알았는데 아니다"라고 자신만의 우정론을 펼쳐 유재석의 공감을 산다. 하지만 유연석이 "1년에 1-2번이면 느슨한 게 아니라 늘어진 거 아니냐"라며 의아해하자, 비는 "재석이 형이랑도 몇 년에 한 번씩 만나는데 반갑다. 이런 관계가 더 좋다"라며 끈끈한 친분을 재차 강조해 웃음을 자아낸다. 이를 입증하듯 두 사람은 똑 닮은 마초의 승부 근성으로 의기투합한다는 전언.

과연 '마초 듀오' 비, 김재욱과 '투유MC' 유재석, 유연석의 4남자 케미는 어떨지 오는 24일(화) 방송될 '틈만나면,' 본 방송에 기대가 치솟는다.

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더욱 강력한 생활밀착형 웃음과 감동을 예고하는 힐링 예능 '틈만나면,'은 매주 화요일 밤 9시 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com