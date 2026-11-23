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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 성시경이 또다시 여성 아이돌에게 건넨 연애 관련 농담으로 논란에 휩싸였다. 불과 한 달 전 엔믹스 설윤에게 남자친구를 언급했다가 갑론을박이 벌어진 데 이어 이번에는 22살 연하인 있지(ITZY) 채령에게 자신의 이성적 매력을 언급하고 연애 질문을 이어가면서 '영포티'라는 비판까지 나오고 있다.

지난 18일 성시경의 유튜브 채널에는 채령이 게스트로 출연한 '먹을텐데' 영상이 공개됐다. 두 사람은 서울 강남구 논현동의 한 식당에서 음식을 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.

이날 성시경은 채령이 어리고 예쁜 만큼 촬영을 앞두고 운동도 하고 머리도 손질했다고 밝혔다. 이어 채령의 매니저가 자신과의 만남을 유독 안심하는 듯한 반응을 보이자 뜻밖의 농담을 건넸다.

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성시경은 "나도 결혼 안 한 남잔데 너무 타깃에서 벗어나 매니저가 안심하는 얼굴이 진짜 꼴 보기 싫었다. 나도 팬덤이 있고 내 팬도 질투한다"고 말했다. 이에 채령은 웃음을 터뜨렸다.

문제는 이후 이어진 연애 관련 질문이었다. 성시경은 "아이돌이랑 얘기할 때 제한이 너무 많다. 사실 사람들은 연애는 어떻게 하고 어떤 남자를 좋아하고 그런 걸 궁금해할 텐데"라며 이야기를 꺼냈다.

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과거 슈퍼주니어 규현에게 연애 관련 질문을 했다가 분위기가 크게 나빠진 경험도 털어놨다. 당시 팬들에게 마치 금기를 건드린 것 같은 반응을 느꼈다는 그는 아이돌의 연애 이야기를 조심해야 하는 현실을 이해하기 어렵지만 존중한다고 설명했다. 그러면서도 "난 지금도 계속 그런 얘기를 건드리고 싶다. 물어보고 싶고"라며 채령에게 이상형과 연애 스타일을 물었다.

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채령이 재미있는 사람을 좋아하고 상대방이 이끄는 연애 스타일을 선호한다고 답하자 성시경은 "짬뽕 두 개 주세요. 짬뽕 먹어. 이런 게 좋아?"라며 즉석 상황극을 펼쳤다. 이후 "해보고 싶은 연애도 없냐"고 질문을 이어갔다.

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영상 공개 이후 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "딸뻘인데 보기 불편하다", "22살 차이에 할 말이냐", "아이돌이 연애 질문에 민감한 걸 알면서 왜 자꾸 묻느냐"며 불편함을 드러냈다.

단순한 연애 질문을 넘어 성시경이 자신보다 한참 어린 여성 후배를 상대로 이성적 매력을 농담 소재로 삼는 태도 자체가 부적절하다는 지적도 나왔다. 나이 어린 여성에게도 자신이 이성적으로 어필할 수 있다는 전제가 깔린 듯한 발언이 불편하다는 것. 일각에서는 이를 두고 '영포티'식 농담이라는 비판까지 제기됐다.

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반면 "완벽한 삼촌과 조카 같다", "성시경이 무슨 잘못을 한 건지 모르겠다", "예능은 예능으로 봐야 한다"며 지나친 비판이라는 의견도 나왔다.

이번 논란으로 불과 한 달 전 엔믹스 설윤에게 건넸던 발언까지 다시 소환됐다.

성시경은 지난 10월 26일 공개된 '부를텐데' 엔믹스 편에서 멤버들에게 700만원이 있다면 무엇을 하고 싶은지 물었다. 이에 설윤이 "캠핑 가서 고기 구워 먹고 싶다"고 답하자 "고기 구워줄 남자친구가 있는 거구나?"라고 농담했다.

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예상치 못한 질문에 설윤은 "아, 아니요. 아니요"라며 양팔로 커다란 엑스(X) 표시를 만들어 적극적으로 부인했다. 이를 지켜보던 해원 역시 "우와 이런 답변 처음 들어봐"라며 놀라워했고, 성시경은 "리액션 너무 재밌잖아"라며 웃었다.

당시에도 온라인에서는 캠핑 이야기를 굳이 남자친구의 존재와 연결할 필요가 있었느냐는 지적이 나왔다. 일부 누리꾼들은 "저기서 남자 얘기가 왜 나오냐", "구시대적 발언"이라며 비판했다. 아이돌에게 연애 질문을 하는 것이 민감한 문제임을 스스로 언급하면서도 비슷한 이야기를 이어갔다는 점에서 비판을 피하지 못하고 있다.

한편 성시경은 오는 12월 31일부터 내년 1월 3일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 연말 콘서트 '성시경'을 개최한다. 총 4회 공연은 예매 시작과 동시에 전석 매진됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com