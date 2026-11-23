사진=이진 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 전설로 남은 '은광여고 3대 얼짱'의 우정은 여전하다. 핑클 완전체 컴백준비로 바쁜 이진이 '30년 지기' 절친 배우 송혜교와의 변함없는 우정을 과시했다.

이진은 23일 자신의 SNS에 "생일 축하해 울교오"라는 애정이 담긴 글과 함께 사진을 올렸다.

지난 22일은 송혜교의 생일이었다. 이진은 두 사람이 함께 한 레스토랑으로 보이는 장소에서 찍은 과일 생일 케이크와 축하 카드로 절친의 생일을 다정하게 축하했다. 미국 뉴욕에 거주하던 시절에도 귀국할 때마다 만나던 두 사람다운 돈독한 우애다.

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이진과 송혜교의 인연은 학창 시절 시작됐다. 은광여자고등학교 동문인 이진과 송혜교는 배우 한혜진과 함께 일명 '은광여고 3대 얼짱'으로 이름을 날렸다. 당시 데뷔전부터 학교 담장을 넘어 대치동 일대에 널리 퍼진 이진의 인기는 가수 하하, NRG 노유민, 배우 이동건 등의 증언으로 증명된 바 있다.

특히 학창 시절 송혜교가 한학년 위인 이진과 친해지기 위해 교내 동아리 '한별단'에 일부러 가입해 손편지를 건넸다는 이야기도 유명하다. 각자 정상급 스타로 자리매김한 뒤에도 해마다 서로의 생일을 빠짐없이 챙기는 훈훈함을 보여주고 있다.

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이진은 2016년 6세 연상의 비연예인 남편과 결혼해 약 10년간 미국 뉴욕에서 생활하며 '뉴욕댁'으로 불렸다. 간간히 소식을 전하던 이진은 최근 핑클 멤버 이효리 옥주현 성유리와 함께 완전체 컴백 프로젝트에 본격 돌입했다. 핑클이 완전체로 신곡을 발표하고 음악 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 '포에버 핑클(Forever Fin.K.L)' 이후 약 21년 만이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com