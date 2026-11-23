Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] MBC '나 혼자 산다'가 또다시 논란에 휩싸였다. 배우 구성환이 번지점프에 도전했던 시설의 운영업체에서 안전관리 미흡 사항이 무려 7건이나 확인되면서 과태료 처분까지 내려졌다. 방송에서 포착된 직원의 안전장비 착용 문제가 실제 노동 당국의 조사로 이어진 것이다.

지난 22일 관련 업계에 따르면 중부지방고용노동청 강원지청은 지난 18일 '나 혼자 산다'에 등장한 번지점프장 운영업체에 대해 시정조치 5건, 과태료 1건, 개선권고 1건을 내리고 사건을 종결했다.

논란의 시작은 지난 10월 16일 방송된 '나 혼자 산다' 669회. 당시 구성환은 지인과 함께 번지점프에 도전하며 아찔한 높이에서 뛰어내리는 모습을 공개했다.

Advertisement

그러나 방송 이후 시청자들의 시선은 구성환이 아닌 그를 보조하던 현장 직원에게 쏠렸다. 점프대 끝에서 번지점프 줄을 다루던 직원에게 별도의 추락 방지 장비가 보이지 않았던 것. 구성환과 지인은 안전장비를 착용한 상태였지만 높은 곳에서 작업하던 직원의 안전조치가 미흡해 보인다는 지적이 나왔다.

결국 한 시민이 지난 10월 19일 국민신문고를 통해 해당 시설의 산업안전 문제에 대한 민원을 제기했고 노동 당국이 조사에 착수했다.

Advertisement

조사 결과 추락재해 예방 보호구 지급, 안전대 착용 및 부착설비 마련, 점프대 끝부분 추락 방지 조치, 작업 전 점검 등 5개 항목에서 시정조치가 이뤄졌다. 해당 사항은 모두 시정이 완료된 것으로 확인됐다.

Advertisement

근로자에게 안전보건교육을 실시하지 않은 사실도 적발돼 과태료가 부과됐다. 업무 관련 위험성 평가를 제대로 하지 않은 부분에 대해서는 개선권고가 내려졌다.

Advertisement

방송에 등장한 시설의 안전관리 문제가 실제 행정처분으로 이어지면서 제작진의 현장 안전 점검에도 의문이 제기되고 있다.

앞서 '나 혼자 산다'는 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 둘러싼 사전 준비 논란으로도 홍역을 치렀다. 당시 제작진은 스태프 항공권을 미리 발권하고 현지 촬영 협조를 요청했던 사실을 인정하며 사과했다.

Advertisement

이런 가운데 번지점프장 안전관리 문제까지 수면 위로 떠오르면서 프로그램의 촬영 현장 관리에 대한 관심이 다시 높아지고 있다.

한편 강원지청은 지난 18일 관내 번지점프·집라인 사업주들과 긴급 간담회를 열고 안전관리 강화를 당부했다. 향후 계도기간을 거쳐 같은 업종의 사업장에 대한 일제 점검도 실시할 계획이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com