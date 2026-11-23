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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작)이 개봉 첫 주말 흥행 1위를 기록했다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '폭설'은 개봉 첫 주말인 20일부터 22일까지 31만890명의 관객을 동원, 누적 관객 수 42만3196명을 기록하며 주말 전체 박스오피스 정상에 올랐다. '폭설'은 눈보라처럼 몰아치는 입소문과 함께 개봉 2주 차에도 흥행 레이스를 이어갈 전망이다.

'폭설'을 향한 실관람객들의 호평과 자발적인 입소문도 이어지고 있다. 관객들은 "장르 종합 선물 세트! 재미있게 잘 보았습니다"(CGV, 작은***), "반전에 반전을 거듭한 심리전"(네이버, peti***), "김윤석, 구교환은 자체가 장르! 연기력 최고네요. 대사 하나에도 긴장감과 몰입감이"(CGV, 행복***), "눈 덮인 풍경만큼이나 강렬한 이야기… 오래오래 기억에 남을 듯"(X, gim***), "한국 영화가 이리도 세련될 수 있구나… '폭설'의 재미는 봐야만 느낄 수 있다"(CGV, 아름***), "배우들의 연기에 매료됨… 눈 내리는 풍경이 너무 아름답고 좋았다" (CGV, 겨울***) 등 예측할 수 없는 전개와 배우들의 열연, 눈 덮인 풍경이 선사하는 영상미와 작품 특유의 분위기에 호평을 전하고 있다.

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여기에 "결말 해석이 다 갈려서 또 보러 가야 됨"(무명의 더쿠), "폭설 한 번 더 봤고, 디테일 때문에 더 흥미로워짐"(X, con***), "곱씹을수록 흥미롭네…"(X, 6lu***) 등 곳곳에 숨겨진 디테일에 대해 각기 다른 해석을 전하며 N차 관람 열풍을 불러일으키고 있다.

'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com