이미지 출처=MBC

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[스포츠조선 김소형 기자] 톱모델 최소라의 임신과 출산 과정이 남편 이코베의 카메라를 통해 공개됐다. 남편이 직접 촬영한 만삭 사진부터 딸 초이를 처음 품에 안은 출산 직후 모습까지 방송에서 소개됐다. 이코베는 "아내 임신 후 둘이 많이 울었다"며 좋은 부모가 될 수 있을지 걱정했던 마음도 털어놨다.

22일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'의 스핀오프 '전지적 집착 시점(전착시)'에서는 최소라의 남편이자 패션 포토그래퍼인 이코베의 일상이 소개됐다. 이코베는 10년 전 뉴욕 패션위크에서 만난 최소라와 연애, 결혼, 출산까지 10만 장의 사진으로 기록했다. 이코베는 결혼식 직전부터 딸을 품에 안은 순간까지 지난 10년의 기록을 담은 사진전을 준비중이라고 밝혔다.

두 사람의 러브스토리도 공개됐다. 최소라가 먼저 청혼했다는 사실도 밝혀져 눈길을 끌었다.

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이코베의 집에는 부부의 추억이 담긴 사진과 카메라 60대가 자리했다. 클래식 카메라부터 전용 보관 냉장고까지 갖췄다. 충무로의 희귀 카메라 전문점을 찾은 그는 전 세계에 약 500대뿐인 카메라와 렌즈를 합쳐 약 8200만원에 달하는 장비에도 관심을 보였다.

10년 지기 친구로 출연한 가수 정준일은 업무에 사용하기 어려운 고가 카메라를 두고 "잘못된 소비"라고 지적해 웃음을 안겼다. 이코베는 디지털보다 아날로그 사진을 선호하며 암실에서 직접 필름을 인화하는 작업을 이어갔다. 그는 "옆에 소라가 있어 계속할 수 있었다"며 사진을 놓지 못한 이유를 밝혔다. 딸 초이와 함께하는 인생 2막을 준비하는 것이 자신의 사명이라고도 전했다.

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한편 이날 방송에서는 대한민국 최초 여성 '윙슈터' 권혜연의 이야기도 공개됐다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com