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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 진선규가 그동안 품어온 무서운 야망을 밝혔다.

지난 22일 방송된 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 14회에서는 조선총독부 정무총감 사토 신이치(진선규)가 결혼을 거부하는 아들 태웅(박진영)과 정면으로 부딪혔다. 자신의 명령에 감히 이의를 제기하느냐며 웃던 사토는 조선인 아들 하나가 아버지의 앞날을 무너뜨릴 수도 있다는 말에 얼굴이 굳었다. 잠시 침묵하던 그의 입에서 나온 대답은 "나는 이 조선의 총독이 될 거다"였다.

이날 사토가 먼저 불러들인 사람은 가경(김유정)이었다. 집무실 창가에 선 사토는 뒤도 돌아보지 않은 채 구국단의 증거를 가져왔느냐고 물었다. 닷새 가운데 남은 시간은 사흘. 소란(김현주)과 필립(이무생) 중 한 명의 증거만 있어도 된다는 말에 가경이 모르는 일이라고 답하려 하자, 사토는 말을 끊고 낮은 목소리로 "금서희"라고 불렀다. 이어 기한을 넘기면 미국인이든 누구든 모두 잡아들일 것이고 가경 역시 무사하지 못할 것이라고 경고했다. 겁을 먹은 가경 앞에서 사토는 "사흘이다. 딱 사흘"이라고 한 번 더 기한을 못 박았다.

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아들 앞에서도 사토의 말은 곧 결정이었다. 국련 조사단을 맞는 데 조금의 잡음도 생겨서는 안 된다고 지시한 그는 같은 자리에서 태웅의 결혼도 예정대로 진행하겠다고 통보했다. "싫습니다"라는 대답이 돌아오자 사토는 피식 웃으며 "싫다?"라고 되물었다. "내가 지금 네 의견을 묻는 걸로 보이더냐?" 아들이 끝까지 거부하겠다는 뜻을 굽히지 않자 그제야 사토는 태웅에게 천천히 다가가 금서희의 이름을 꺼냈다.

"하지만 넌 내 아들이다, 히데오. 그게 네 불행이지." 태웅의 마음이 여전히 구국단에 가 있다는 사실까지 꿰뚫어 본 사토는 부자 관계를 내세워 아들을 옥좼다. 이번에는 태웅도 물러서지 않았다. "아버지의 불행일 수도 있죠." 조선인 아이를 양자로 들여 교육하고 '교화'했다고 자부해 온 사람이 사토 자신이었다. 그 아들이 독립군 편에 섰다는 사실이 알려져도 감당할 수 있겠느냐는 태웅의 반문에, 줄곧 한마디도 지지 않던 사토의 말이 끊겼다.

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진선규는 이 짧은 침묵을 사이에 두고 부자 대치의 분위기를 바꿨다. 태웅의 거절을 들었을 때만 해도 입가에 남아 있던 웃음이 가시고, 아들을 향한 시선이 매서워졌다. 이윽고 사토는 총독이 되겠다고 선언했다. 조선을 발판 삼아 일본에서 더 높이 올라가겠다는 속내까지 거침없이 쏟아냈다. 누구도 자신을 막을 수 없고, 앞을 가로막는다면 그게 아들이라도 베어내겠다는 말에 이르러 사토의 목소리는 한껏 높아졌다.

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정작 태웅을 꼼짝 못 하게 한 경고는 그 뒤에 조용히 따라왔다. 마음속으로 어떤 꿈을 꾸든 상관없지만 구국단을 위해 몸을 움직이는 순간, "금서희는 그날로 끝이다"라는 것. 앞서 가경을 몰아세울 때 나직이 불렀던 그 이름이 이번에는 아들을 붙드는 수단이 됐다. 진선규는 제 야망을 말할 때는 감정을 고스란히 드러내고, 아들의 약점을 짚을 때는 한마디씩 눌러 말했다. 사토가 언제 평정을 잃고 어떻게 다시 상대의 숨통을 조이는지가 대사의 높낮이에 담겼다.

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후쿠다(김중희)와 마주한 장면에서는 그 분노를 감추는 진선규의 얼굴이 눈길을 끌었다. 집무실 금고가 텅 빈 것을 발견한 사토의 눈에 들어온 건 캐비닛 바닥에 떨어진 경찰 제복 단추 하나였다. 얼마 뒤 총독 곁에서 마주친 후쿠다의 제복 소매에는 단추 하나가 빠져 있었다. 사토는 총독의 차가 떠날 때까지 고개를 숙인 채 기다렸다. 그리고 눈치를 살피는 후쿠다에게 온화하게 말을 건넸다. "나온 김에 바람 좀 쐴까?"

단둘이 선 자리에서도 사토는 사라진 문서부터 묻지 않았다. 두 사람이 처음 만난 지 얼마나 됐는지 물으며 지난날을 되짚더니, 오래전 자신의 등 뒤에서 다른 곳에 줄을 댔던 부하의 이야기를 꺼냈다. 후쿠다 역시 교당리 땅이 팔렸다는 사실을 슬쩍 흘리며 자신이 아는 게 생각보다 많다고 응수했다. 사토는 천천히 웃으며 "그만 가지"라고 했다. 후쿠다가 볼 수 있는 건 거기까지였다. 먼저 돌아선 진선규의 눈에 비로소 살기가 어리면서, 부자 대치에서 터져 나왔던 분노와는 또 다른 긴장을 남겼다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com