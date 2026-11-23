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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 2AM 조권이 구용규와의 열애 추측에 의미심장한 글을 남기면서도 두 사람이 함께한 사진은 계속 공개하고 있어 눈길을 끌고 있다. 지난 9월 태국 여행에 이어 최근 강원도 양양에서도 함께 시간을 보내는 모습이 포착된 가운데 조권은 "보고 싶은 대로 보는 세상"이라는 짧은 메시지를 전했다.

조권은 지난 22일 자신의 SNS에 "보고 싶은 대로 보는 세상"이라는 글과 함께 여러 장의 근황 사진을 게재했다.

함께 공개된 사진에는 웨이브 연애 리얼리티 '스탠바이미' 출연자 구용규와 함께한 모습도 포함돼 있었다. 두 사람의 관계를 둘러싼 여러 추측이 제기된 상황에서도 다정한 투샷을 공개한 것.

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앞서 구용규는 지난 21일 자신의 SNS에 "또 올게"라는 글과 함께 조권과 강원도 양양 해변을 찾은 영상을 올렸다. 영상 속 두 사람은 바다가 펼쳐진 모래사장에서 편안한 차림으로 카메라를 바라보며 여유로운 시간을 보내고 있다.

조권은 해당 게시물에 "가가 향기 났던 양양"이라는 댓글을 남겼다. 가가는 조권이 14년 동안 함께했던 반려견으로 지난 8월 31일 세상을 떠났다. 조권은 당시 SNS를 통해 반려견을 향한 애틋한 그리움을 전한 바 있다.

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두 사람이 함께한 모습이 공개된 것은 이번이 처음은 아니다.

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지난 9월에도 조권은 구용규를 비롯한 지인들과 태국 여행을 떠난 사진을 공개했다. 당시 조권과 구용규는 거울 앞에서 나란히 셀카를 찍는가 하면 엘리베이터에서 지인들과 인증샷을 남기고 현지 바에서 함께 시간을 보내는 등 친분을 드러냈다.

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약 두 달 만에 양양 여행 영상까지 공개되면서 일부 누리꾼들 사이에서는 두 사람이 연인 관계가 아니냐는 추측이 제기됐다.

이런 가운데 조권이 "보고 싶은 대로 보는 세상"이라는 글을 남기자 이를 자신을 둘러싼 억측에 대한 간접적인 반응으로 해석하는 시선도 나왔다.

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한편 구용규는 지난 6월 공개된 웨이브의 젠더 블라인드 연애 리얼리티 '스탠바이미'에 출연해 얼굴을 알렸다. 1994년생으로 한식 요식업에 종사하고 있고 방송에서는 다양한 출연자들과 데이트를 진행했다.

조권 역시 최근 한 유튜브 채널에서 결혼과 가정을 이루고 싶은 마음이 있다고 밝히면서 "연애를 그렇게 많이 해보지는 않았지만 한 번 만나면 오래 만났다"고 자신의 연애관을 공개한 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com