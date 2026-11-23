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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김원효의 트랜스젠더 바 방문 논란에 개그맨 김영민이 뜻밖의 응원군으로 나섰다. 과거 공개 설전을 벌였던 사이지만, 김원효의 의리와 인품을 언급하며 그를 응원했다.

22일 김영민은 자신의 SNS에 "원효의 의리는 내가 인정한다. 나는 새로 시작한 개콘을 악평하면서 원효랑 공개 디스전을 했던 사람인데 그렇게 공개적으로 치고 받고 싸워도 원효는 내가 도와달라면 도와주는 친구다"라고 말문을 열었다.

이어 "아마 친구가 빠 개업했다고 도와달라면 도와줄 친구고.. 그 친구가 내가 너 왔다 갔다고 홍보 좀 해도 되냐 물으면 그러라 했을 것 같다. 잠깐 붙어있는 캡처로 어그로 좀 끈 거 같은데 충분히 건전하게 성실하게 사는 사람. 위기는 없을 것"이라고 덧붙였다.

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김영민은 지난 2023년 KBS2 '개그콘서트'를 비판했다가 김원효와 갈등을 빚은 바 있다. 당시 김영민은 "PD들은 왜 아직도 세상 바뀌는지 모르고 소파에 앉아서 '안녕하십니까' 하면서 들어오는 애들만 기다리나. 개그맨들한테 다 직접 전화 돌리고 잘 나가는 애들 찾아가 바짓가랑이 붙잡고서라도 다 데려와서 더 재밌게 만들었어야지"라며 '개그콘서트'를 비판했고, 김원효는 SNS를 통해 "다른 걸로 조회수 안 나오니 개그콘서트로 어그로 끌어 성공했네" 등의 글을 남기며 분노했다. 이후 김영민은 김원효의 저격에 "불쾌하다"라고 응수하기도 했다.

이처럼 한때 공개 설전까지 벌인 두 사람이지만, 김원효는 김영민을 외면하지 않고 도움을 건넸다. 이에 김영민은 김원효의 의리를 언급하며 응원에 나선 모습이다.

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한편 김원효는 지난 22일 부산의 한 트랜스젠더 바를 방문한 영상이 온라인에 퍼져 논란이 됐다. 하지만 아내 심진화가 상황을 직접 해명하며 해프닝으로 마무리됐다. 마이데일리에 따르면 심진화는 "남편이 부산에 놀러 갔다가 후배가 있다는 말에 잠시 들려 인사하고 노래 한 곡을 부른 뒤 나온 것"이라며 "당시 상황을 이미 전화로 전달해 알고 있었다"라고 설명했다.

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joyjoy90@sportschosun.com