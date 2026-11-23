사진제공=쿠팡플레이

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[스포츠조선 정빛 기자] 상상을 뛰어넘는 비주얼과 예측 불가한 승부로 시청자들을 열광시켰던 '저스트 메이크업'이 시즌2로 돌아온다.

쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업' 시즌2는 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 오직 메이크업 실력으로 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌이다.

요리와 음악에 이어 이제는 메이크업이다. '저스트 메이크업'은 메이크업이라는 분야를 서바이벌 경쟁 영역으로 탈바꿈시킨 선구적인 프로그램이다. K팝, 패션, 무대 등 다양한 분야에서 오랜 경험과 독보적인 기술력을 갖춘 실력자들의 참여는 서바이벌의 수준을 한층 끌어올리며 시즌1의 성공을 이끈 핵심 동력이 됐다.

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같은 미션에서도 아티스트마다 전혀 다른 결과물이 탄생하는 예측 불가한 재미는 물론, 정교한 테크닉과 파격적인 상상력이 빚어낸 놀라운 비주얼로 시청자들을 사로잡았다. 제한된 시간 안에 작품을 완성해 가는 긴박한 과정과 마침내 공개되는 결과물이 선사하는 짜릿한 쾌감은 오직 메이크업 서바이벌에서만 만날 수 있는 특별한 즐거움이다. 새로운 영역을 서바이벌로 안착시켰다는 점에 그치지 않고, 새로운 시즌으로 확장되었다는 점에서 '저스트 메이크업' 시즌2는 서바이벌 예능의 새로운 지평을 열고 있다.

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'저스트 메이크업'의 가장 큰 매력은 화려한 경력이나 명성이 아닌 오직 실력으로 승부한다는 점이다. 오랜 시간 현장에서 내공을 쌓아온 베테랑부터 신선한 감각과 독창적인 아이디어로 무장한 차세대 아티스트까지, 저마다 다른 길을 걸어온 실력자들이 같은 무대에서 맞붙는다. 자신만의 메이크업 철학을 작품에 담아내고, 예상치 못한 난관 속에서도 끝까지 완성도를 높이기 위해 고군분투하는 아티스트들의 모습은 화려한 비주얼 이상의 진정성과 감동을 전한다.

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시즌1이 메이크업 서바이벌이라는 새로운 장르의 탄생을 알렸다면, 시즌2는 한층 커진 스케일과 더욱 다채로워진 경연으로 그 재미를 확장한다. 아이돌과 패션계에서 활발하게 활동 중인 아티스트부터 메이크업계의 레전드, 해외 무대에서 활약해 온 실력자와 다양한 국적의 글로벌 아티스트까지 참가해 더욱 치열한 경쟁을 예고한다.

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시즌2는 보다 진화한 경연 방식으로 승부에 묘미를 더할 전망이다. 무엇보다 '흑백요리사', '싱어게인' 등 화제의 서바이벌 프로그램을 탄생시킨 '서바이벌 명가' 스튜디오 슬램의 탄탄한 기획력과 제작 노하우가 더해져 한층 완성도 높은 서바이벌의 재미를 기대하게 한다. 각기 다른 개성과 실력을 지닌 아티스트들이 맞붙는 가운데, 과연 어떤 놀라운 메이크업이 탄생하고 누가 자신의 실력으로 모두를 감탄시킬지 기대가 높아진다.

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총상금 3억 원을 걸고 더욱 치열하고 화려한 메이크업 전쟁을 펼칠 '저스트 메이크업' 시즌2는 11월 27일(금) 오후 5시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com