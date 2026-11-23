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[스포츠조선 안소윤 기자] 청룡영화상이 공정한 심사를 통해 한국 영화를 빛낸 주역들을 조명한다.

국내 최고 권위의 영화 시상식인 제47회 청룡영화상이 오는 25일 화려한 막을 올린다. 오랜 역사와 전통 속에서 심사의 신뢰를 쌓아온 청룡영화상은 올해 역시 외부의 영향력을 철저히 배제한다. 주최사와 후원사, 중계사는 물론 영화계 관계자들의 개입 가능성까지 차단하고, 독립적인 심사 체계 아래 수상작과 수상자를 선정한다.

청룡영화상 심사위원은 영화감독, 제작자, 평론가 등 각 분야에서 전문성을 인정받은 8명의 전문가로 구성된다. 해당 연도 후보작(자)과는 무관한 인물들이 참여해 세밀하고 객관적인 심사를 진행한다. 여기에 관객의 의견을 반영하기 위해 네티즌 투표 결과를 1표로 합산하며, 전문가 심사 8표와 네티즌 투표 1표, 총 9표를 통해 최종 수상작(자)이 결정된다. 네티즌 투표 역시 전문가 투표와 동일한 효력을 갖는 만큼, 전문가와 대중의 시각 차이를 좁히는 중요한 역할을 한다.

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청룡영화상 심사위원 명단은 시상식이 끝날 때까지 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다. 심사 과정에 대한 불필요한 오해를 막고 투명성을 높이기 위해 시상식 종료 후 심사위원 명단을 공개하는 '심사 실명제'를 시행하고 있다. 각 심사위원의 투표 결과와 심사 내용, 심사 현장 사진 등은 추후 스포츠조선 지면과 온라인 기사를 통해 확인할 수 있다.

예심을 통과한 후보작(자) 가운데, 1차 심사(스태프 심사)와 2차 심사(배우 및 작품 심사)를 거쳐 최종 수상작(자)이 가려진다. 2차 심사는 시상식 당일 행사장과 분리된 독립된 공간에서 진행되며, 심사 결과의 사전 유출이나 외부 개입을 철저히 차단한다. 심사 과정의 보안을 위해 모든 심사위원은 휴대전화를 제출해야 한다. 주최 측은 제출된 휴대전화의 전원을 모두 끈 뒤 밀봉시켜 외부와의 접촉을 완전히 제한한다.

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최종 심사 결과는 각 부문 수상작(자) 봉투에 밀봉되며, 시상자가 무대에 오르기 직전 전달된다. 이처럼 철저한 보안 속에서 심사가 진행되는 만큼 후보자들은 물론 MC 한지민과 이제훈, 시상자들 역시 수상작(자)의 이름이 발표되기 전까지 결과를 알 수 없다. 이러한 시상 방식은 청룡영화상이 후보자들의 참석률이 높은 이유이기도 하다. 수상 결과가 발표되는 마지막 순간까지 누구도 결과를 장담할 수 없기 때문이다. 자신이 수상자로 호명될지 모른다는 기대와 긴장감 속에서 봉투가 열리고, 이름이 호명되는 순간 객석은 벅찬 환희와 뜨거운 감동으로 물든다.

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제47회 청룡영화상 최우수작품상 후보 군체, 세계의 주인, 암살자(들), 왕과 사는 남자, 호프(왼쪽부터). 사진 제공=㈜쇼박스, ㈜바른손이앤에이, ㈜하이브미디어코프, 플러스엠 엔터테인먼트

올해도 한국 영화를 빛낸 최고의 영화인들이 제47회 청룡영화상에 총출동한다. '호프'가 최우수작품상, 감독상, 남우주연상, 남우조연상, 신인여우상, 촬영조명상, 음악상, 미술상, 편집상, 기술상 등 10개 부문 후보에 올라 최다 노미네이트를 기록했다. '가능한 사랑'은 8개 부문, '왕과 사는 남자'는 7개 부문, '군체'는 6개 부문에 이름을 올려 트로피를 향한 치열한 경합을 예고했다.

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제47회 청룡영화상은 11월 25일(수) 서울 여의도 KBS홀에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com