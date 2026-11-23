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네오위즈가 내러티브 퍼즐 어드벤처 게임 '안녕서울: 이태원편'의 신규 트레일러를 공개하며 출시 준비에 속도를 낸다.

네오위즈는 자사가 퍼블리싱하고 지노게임즈가 개발하는 '안녕서울: 이태원편'의 출시 예고 영상과 함께 2027년 초 출시 계획을 공개했다.

이번 영상은 소행성 충돌로 종말을 앞둔 서울을 배경으로 주인공 라연(Rion)이 다양한 인물들과 만나 위기와 갈등을 헤쳐 나가는 과정을 담았다. 도시가 무너지는 장면과 추격전으로 긴박감을 살리는 한편, 극한의 상황에서 서로 의지하는 인물들의 관계에도 초점을 맞췄다.

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'안녕서울: 이태원편'은 소행성 충돌을 앞둔 근미래 서울에서 주인공 라연이 정부의 우주 대피 프로젝트와 관련된 단서를 추적하는 이야기다. 2.5D 픽셀아트로 구현한 서울의 풍경과 서사를 앞세운 작품으로, 게임스컴 2025 기간 열린 '인디 아레나 부스 어워드 쇼'에서 베스트 게임 부문을 수상하며 주목받았다.

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현재 스팀에서 무료 데모를 플레이할 수 있으며, 위시리스트 등록도 가능하다. 개발사 지노게임즈는 개발 과정에서 이용자들과 꾸준히 소통하며 의견을 반영해 완성도를 높이겠다는 방침이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com