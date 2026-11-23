Advertisement

Advertisement

넵튠의 모바일 캐주얼게임 '무한의 계단'이 기록 경쟁에서 벗어나 감각적인 재미와 휴식을 앞세운 새로운 플레이 방식을 선보인다.

넵튠은 '무한의 계단'에 ASMR 모드를 추가했다고 밝혔다. 최근 10대부터 2030세대 사이에서 확산되고 있는 피젯 토이 등 손으로 직접 만지고 특유의 촉감과 소리를 즐기는 감각 중심 놀이 트렌드를 게임에 접목했다.

새롭게 추가된 ASMR 모드에는 슬라임, 키캡, 왁뿌 등 인기 피젯 토이를 비롯해 총 25종의 테마 계단이 등장한다. 기존 계단을 오르는 게임 방식에 다양한 소리와 감각적 요소를 더해 플레이하는 재미와 듣는 즐거움을 함께 제공한다.

Advertisement

일반 모드보다 게이지 소모 속도를 늦춘 것도 특징이다. 빠르게 점수를 쌓는 데 집중하기보다 이용자가 원하는 속도로 계단을 오르며 소리를 즐기고 부담 없이 플레이할 수 있도록 설계했다. ASMR 모드의 모든 업적을 달성하면 한정 캐릭터도 얻을 수 있다. 손으로 조물락거리는 모습의 '청사과말랑이'와 과일 모찌를 연상시키는 비주얼에 독특한 매력을 더한 '모찌키위새'가 보상으로 제공된다.

Advertisement

넵튠 그로스랩 게임팀 전혜림 기획자는 "슬라임을 만지고 키캡을 누를 때 느껴지는 질감과 소리를 게임에서도 충분히 경험할 수 있도록 노력했다"며 "기록에 집중하는 플레이에서 벗어나 자신만의 속도로 계단을 오르며 힐링하는 즐거움을 즐기시길 바란다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com