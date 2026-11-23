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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 심진화가 남편 김원효의 트랜스젠더 바 방문 논란을 해프닝으로 일축한 뒤 아무 일 없었다는 듯 평온한 일상을 공개했다. 남편과 함께 환하게 웃는 가족사진까지 올리며 변함없는 부부애를 드러냈다.

심진화는 지난 22일 자신의 SNS에 반려견 태풍이와 함께한 사진을 공개하며 "김태풍이랑 사진 찍기 힘들다. 헤메 예뻐서 사진 좀 남기려 했더니 안 도와주네"라고 적었다.

공개된 사진에는 심진화와 김원효가 반려견을 사이에 두고 나란히 앉아 미소 짓는 모습이 담겼다. 심진화는 블랙 원피스를 입고 브이 포즈를 취했고 김원효 역시 턱을 괸 채 편안한 표정을 지었다. 심진화는 "우리 개족 사랑해"라며 애정을 드러냈다.

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이뿐만이 아니었다. 심진화는 늦은 밤 반려견과 산책하는 모습을 공개하며 "늦어서 미안"이라는 글을 남겼다. 쇼핑몰 방송에 참여해 밝게 웃는 사진도 공유하는 등 평소와 다름없는 일상을 이어갔다.

이 같은 근황은 남편 김원효의 트랜스젠더 바 방문 영상이 온라인에 확산된 직후 공개됐다는 점에서 눈길을 끌었다.

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앞서 지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 SNS에는 김원효가 여성들과 팔짱을 끼고 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'를 부르는 영상이 게재됐다. 해당 영상이 퍼지면서 방문 경위를 둘러싼 여러 추측이 제기됐고, 이후 업소 측은 게시물을 삭제했다. 이에 심진화는 직접 해명에 나섰다. 그는 남편이 고등학교 후배를 만나기 위해 잠시 방문해 인사를 나누고 노래 한 곡을 부른 뒤 나왔다고 설명했다. "당시 상황을 이미 전화로 전달해 알고 있었다. 다들 걱정 말아달라"며 남편의 방문 사실을 사전에 알고 있었다고 강조했다.

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김원효 역시 스페인 출장길에 SNS를 통해 아내와 영상통화하는 모습을 공개했다. 그는 "여보, 원하는 거 있으면 다 얘기해", "금방 갔다 올게"라며 변함없는 애정을 표현했다.

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한편 김원효와 심진화는 지난 2011년 결혼해 올해 결혼 15주년을 맞았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com