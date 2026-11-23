Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 양세찬이 경제적 어려움을 겪던 절친 강재준에게 1억 원을 빌려줬다고 밝혔다.

오는 24일 화요일 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 '예능 대세'로 떠오르고 있는 개그맨 허경환과 강재준이 출연한다.

이날 방송에서 강재준은 절친 양세찬에게 1억 원의 도움을 받았던 사연을 털어놓는다. 강재준이 "최근에 (경제적으로) 힘들 때 양세찬이 무려 1억 원을 흔쾌히 빌려줬다."라고 밝혀 모두를 놀라게 한 것. 평소 "여자친구에게는 최대 300만 원까지만 줄 수 있다"고 밝혀왔던 양세찬이 강재준에게 1억 원을 바로 송금해준 사연은 무엇일지, 둘의 뜨거운 의리가 돋보이는 옥탑방 현장은 본 방송에서 확인 가능.

Advertisement

이어, 허경환이 데뷔 20주년을 앞두고 큰 수술을 고민했던 사연을 밝힌다. 평소 작은 키가 콤플렉스였다는 허경환은 "키 크는 수술을 진지하게 고민한 적 있다"라고 고백해 주변을 놀라게 했다. SNS에서 키 크는 수술 후기를 보다 5cm만 크고 싶다는 생각에 병원을 찾은 허경환은 수술비가 자동차 한 대 값이라는 사실에 놀랐다는 후문.

한편, 허경환은 '마지막 키스가 작년'이었다는 사실을 밝히며, 최근 자신을 둘러싼 영화관 스캔들을 전격 해명한다. 평소 영화관에서 영화를 보는 걸 즐긴다고 밝힌 허경환은 "오디세이는 누구랑 봤냐"는 질문에 "영화관이 어두워가지고.."라며 말끝을 흐렸는데. 영화관 데이트 목격담에 대한 허경환의 해명은 오는 24일 화요일 저녁 8시 30분 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com