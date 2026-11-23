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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박지윤이 과거 지인들과 주고받은 카카오톡 대화에서 남편인 방송인 최동석과 시어머니를 향해 부적절한 발언을 한 사실이 알려지면서 두 사람 사이에 심각한 갈등이 있었다는 주장이 제기됐다.

유튜버 이진호는 지난 21일 자신의 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'을 통해 최동석과 박지윤의 이혼 소송 1심 판결문에 담긴 대화 내용을 공개했다.

공개된 판결문에 따르면 박지윤은 2019년경 친구들과 함께한 카카오톡 단체 대화방에서 남편 최동석과 시어머니를 비난하는 메시지를 여러 차례 작성한 것으로 전해졌다.

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당시 박지윤은 최동석을 두고 "지 애미가 더럽게 키워서 그래. 이생망이야", "막말로 돈이라도 많이 벌어오면서 그 지X하면 비위라도 맞추지", "구질구질하게 어지르는 것도 지 엄마 닮았지", "지네 엄마가 정신 상태가 썩도록 나약하게 키워서 그렇지" 등의 표현을 사용한 것으로 알려졌다.

이진호는 최동석이 뒤늦게 해당 대화 내용을 확인하면서 박지윤과의 갈등이 극심해졌다고 주장했다.

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이와 별개로 최동석은 박지윤을 대상으로 악성 댓글을 작성한 혐의로 공소청에 넘겨진 바 있다. 그러나 최동석은 관련 혐의를 적극적으로 부인한 것으로 알려졌다.

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최동석은 경찰이 송치한 댓글 중 "남자 친구랑 포르노 보다 걸렸다", "결혼 생활 중 남자 친구 집에서 잠자고 같이 포르노 봤다"는 취지의 내용에 대해서도 허위 사실이 없다는 입장을 보인 것으로 전해졌다.

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앞서 지난 16일 제주지법 가사 항소심 재판부는 최동석이 박지윤의 남성 지인 A 씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

재판부는 항소심에서 A 씨가 최동석에게 위자료 3000만 원을 지급해야 한다고 판결했다. 박지윤과 A 씨가 2022년 11월 미국 여행 중 같은 호텔에 투숙하고 영화를 함께 관람한 행위 등이 부부 사이의 정조 의무를 저버린 부정행위에 해당한다고 판단한 것이다.

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최동석과 박지윤은 2023년 10월 결별 소식을 전한 뒤 2024년 각각 상대방의 지인을 상대로 상간자 소송을 제기했다. 올해 1월 진행된 1심에서는 양측의 청구가 모두 기각됐다. 이후 최동석만 항소했고, 2심에서 일부 승소 판결을 받았다. 박지윤은 항소하지 않아 패소 판결이 확정됐다. 두 사람은 그동안 각자 제기된 부정행위 의혹을 부인해 왔다.

한편 최동석과 박지윤은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 처음 만났다. 이후 4년간 교제한 끝에 2009년 11월 결혼했으며, 슬하에 두 아이를 뒀다. 하지만 결혼 14년 만인 2023년 이혼 소식을 전하며 각자의 길을 걷게 됐다.

tokkig@sportschosun.com