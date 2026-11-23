지드래곤 코드쿤스트 최정훈 소연 박명수 한로로 스트레이키즈(왼쪽 위부터 시계방향으로). 사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 김태호 PD와 지드래곤이 다시 손잡은 '굿데이'가 시즌2 제작을 확정했다.

'굿데이'는 지드래곤이 다양한 분야의 인물들과 함께 올해의 노래를 완성하는 음악 프로젝트다. 시즌1에서는 추억의 연말 가요제를 떠올리며 판을 벌인 지드래곤과 함께, 레전드 가수부터 아이돌, 예능인, 배우까지 각 분야의 인물들이 총출동하며 뜨거운 화제성 속에서 호평을 이끌었다. 발매된 음원의 수익금은 소외 아동, 청소년과 취약 계층의 '좋은 날'을 위해 기부하며 음악을 통한 선한 영향력을 전했다.

시즌2로 돌아온 '굿데이'는 한층 더 확장된 음악 프로젝트로 변화를 꾀한다. 시즌1과 달리 이번에는 지드래곤이 총괄 프로듀서로 나서 후배 프로듀서들과 함께 앨범을 만드는 새로운 방식으로 스케일을 키웠다.

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프로듀서 라인업 역시 막강하다. 앨범 전체의 방향과 트랙을 총괄하는 지드래곤을 주축으로 코드 쿤스트, 잔나비 최정훈, i-dle (아이들) 소연, 스트레이 키즈 쓰리라차(3RACHA), 한로로, 그리고 박명수가 초호화 프로듀서 라인업에 이름을 올렸다.

장르와 세대를 넘나드는 프로듀서들의 면면도 기대감을 더한다. 지드래곤의 절친이자 시즌1에서도 활약한 힙합 신 대표 프로듀서 코드 쿤스트, 대한민국 밴드 음악을 대표하는 잔나비 최정훈, 탁월한 프로듀싱 능력은 물론 솔로 아티스트로서도 존재감을 입증한 아이들 소연이 합류한다.

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여기에 스트레이 키즈의 음악을 이끄는 프로듀싱 팀 트레이 키즈의 쓰리라차(방찬, 창빈, 한), 차트를 점령한 록스타이자 청춘의 아이콘 한로로, 대체 불가능한 예능인이자 DJ G-PARK으로도 음악적 역량을 보여준 박명수까지 다채로운 조합이 완성됐다.

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지드래곤은 6팀의 프로듀서들과 함께 다양한 세대의 취향을 아우르며 음원 차트에 새로운 바람을 일으킬 앨범을 만들어갈 예정이다. 음원 수익금 기부를 통해 선한 영향력도 이어간다.

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프로듀서들과 호흡을 맞출 예측불가 아티스트 라인업 역시 주요 관전 포인트다. 과연 어떤 아티스트들이 합류해 프로듀서들과 팀을 이룰지, 어떤 장르의 음악으로 앨범을 채울지 기대감을 고조시킨다.

'굿데이2'는 2027년 상반기 공개될 예정이며, 플랫폼과 편성은 논의 중이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com