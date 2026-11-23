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[스포츠조선 이게은기자] 배우 겸 가수 차은우를 닮은 외모로 입소문을 탄 청년, '붕은우(붕어빵+차은우)'가 '생활의 달인'에 뜬다.

23일, SBS '생활의 달인'에서는 차은우를 닮은 외모로 화제를 모은 붕어빵 청년 달인과 종로에서 금을 사는 달인 '링○언니'를 소개한다. 이날 방송에는 남대문 시장의 딤섬 대모와 30년째 100원 오락실을 운영하는 82세 이종남 달인도 출연한다.

'생활의 달인'은 최근 '남대문 스카프 아저씨'로 화제를 모았다. 이번에는 SNS에서 입소문이 난 붕어빵 가게를 찾는다. 가게는 편의점 앞에 있고 제대로 된 간판도 없다. 그럼에도 기본 두 시간의 웨이팅이 이어진다. 손님이 몰리는 이유는 배우 차은우를 닮은 이재진 달인이다.

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달인의 붕어빵은 바삭하고 고소하게 익은 반죽이 특징이다. 속은 머리부터 꼬리까지 팥으로 꽉 차 있다. 이재진 달인은 서울 3대 붕어빵으로 알려진 효창공원 인근 붕어빵 가게에서 기술을 배웠다. 그는 명문대 연극영화과에 재학 중이다. 변호사인 아버지는 안정적인 길을 기대하며 만류했다. 어머니도 걱정했다. 달인은 그럼에도 자신만의 길을 택했다.

그는 몸으로 부딪치며 얻는 노동의 가치에 보람을 느껴 2년간 붕어빵 장사를 이어오고 있다. 방송은 매일 붕어빵을 구우며 자신의 가능성을 만들어가는 청년 달인의 뚝심과 열정을 조명한다.

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joyjoy90@sportschosun.com