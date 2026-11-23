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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 빅뱅 대성이 그동안 좀처럼 드러내지 않았던 탄탄한 복근을 공개했다. 데뷔 20주년을 맞아 오른 'MAMA' 무대에서 시스루 의상 너머로 선명한 식스팩을 드러내며 반전 몸매를 과시했다.

지난 21일 일본 오사카 교세라 돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'에서는 빅뱅의 지드래곤, 태양, 대성이 완전체 무대를 꾸몄다.

이날 대성은 퍼 장식이 달린 블랙 재킷 안에 속이 훤히 비치는 망사 소재 상의를 입고 등장했다. 특히 의상 사이로 선명하게 드러난 식스팩 복근이 시선을 사로잡았다.

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평소 예능과 유튜브에서 특유의 친근하고 유쾌한 매력을 보여줬던 대성이기에 더욱 의외의 모습이었다. 탄탄하게 갈라진 복근과 다부진 상체가 드러나면서 평소와는 180도 다른 분위기를 자아냈다.

대성의 복근은 하루아침에 만들어진 것이 아니다. 그는 지난 4월 SBS Plus '상남자의 여행법 in 규슈'에서 김종국, 추성훈과 함께 운동하며 오랜 복근 운동 습관을 공개한 바 있다. 당시 대성은 "18살에 YG에 들어가서 시작했는데 끊지도 못하고 굴레에 갇혔다"며 꾸준히 복근 운동을 이어온 사실을 털어놨다.

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그렇게 오랜 시간 관리해 온 몸매가 이번 'MAMA' 무대에서 제대로 드러난 셈이다. 온라인 커뮤니티에서도 "대성 복근 난리난다", "카메라 귀신같이 잡는 거 뭐냐" 등 그의 반전 비주얼에 대한 반응이 나왔다.

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대성뿐 아니라 다른 멤버들의 변신도 파격적이었다. 지드래곤은 끝부분을 핑크색으로 물들인 긴 생머리를 휘날렸고 태양 역시 강렬한 스타일링과 퍼포먼스로 무대를 달궜다.

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빅뱅은 이날 신곡 '기립(GiiiRIP)'과 'BiiiG' 무대를 선보였다. 아이브 등 후배 가수들도 자리에서 일어나 빅뱅의 공연을 즐기는 모습이 포착됐다.

한편 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞아 신곡 발표와 월드투어 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com