사진출처=9 Hours 1500 Yen SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 아이돌 그룹 멤버의 수영복 안에서 남성 팬의 SNS 연락처가 적힌 메모가 발견돼 논란이 일었다.

스마트플래시 등 일본 매체들에 따르면, 언더그라운드 아이돌 그룹으로 활동 중인 '9 Hours 1500 Yen'의 운영진은 최근 공식 SNS를 통해 한 남성 팬의 출입 금지 조치를 발표했다.

게시물에 따르면 해당 팬은 굿즈 판매 행사에서 아이돌 그룹 멤버와 포옹하는 과정에 라인 아이디가 적힌 종이를 멤버의 비키니 수영복 하의 안에 몰래 넣은 것으로 알려졌다. 이들은 평소 즉석 사진 촬영과 포옹 등 팬들과의 '밀착 교류'를 특징으로 내세워 왔다. 멤버들은 해당 메모가 언제 들어갔는지 전혀 알아차리지 못했다고 소속사는 설명했다.

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문제의 팬을 확인하기 위해 소속사는 이례적인 방법을 동원했다. 직원이 아이돌 멤버인 것처럼 행세하며 해당 팬의 라인 계정을 친구로 추가한 뒤 공연이 끝나면 함께 식사하자고 제안했다.

팬은 상대방이 실제 멤버라고 믿고 식사 약속에 응했다. 직원이 본인 확인을 위해 멤버와 함께 찍은 사진을 보내달라고 요청하자 남성은 자신의 사진을 전송하기도 했다. 소속사는 이를 통해 남성의 신원을 파악했고, 현장에 나타난 그를 확인한 뒤 즉시 공연장 출입을 금지했다.

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소속사는 입장문에서 해당 팬의 행동을 비판하며 경찰 신고도 검토했다고 밝혔다. 다만 당사자가 잘못을 인정하고 사과해 이번에는 신고하지 않기로 했다고 설명했다.

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그러면서 멤버들과 개인적으로 연락하거나 사적인 관계를 맺으려는 모든 시도를 철저히 조사하겠다고 강조했다.

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소속사는 "멤버들은 소중한 존재이기 때문에 운영진이 철저히 보호하겠다"며 악의적인 행동을 하는 팬까지 보호할 생각은 없다고 밝혔다.

유사한 일이 다시 발생하면 공연장 출입 금지는 물론 경찰 상담과 법적 대응까지 포함해 재발 방지 조치를 취하겠다는 경고도 내놨다.

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소속사의 대응을 놓고 온라인에서는 엇갈린 반응이 나왔다.

일부 네티즌은 멤버를 보호하기 위해 신속하게 대응한 점을 높이 평가했다. 아이돌과 팬 사이의 부적절한 사적 접촉을 묵인하는 기획사도 적지 않은 상황에서 적극적으로 문제를 해결했다는 것이다.

반면 소속사가 팬과 주고받은 메시지와 사진 등을 공개한 것은 지나쳤다는 비판도 제기됐다. 일부 네티즌은 상대방의 신원이 드러날 수 있는 자료를 공개한 만큼 명예훼손 문제가 발생할 수 있다고 지적했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com