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[스포츠조선 이게은기자] 가수 김종국이 경제적으로 어려었던 가정 형편을 언급했다.

SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 마나도'는 대한민국 대표 상남자 추성훈과 김종국, 초 에겐남 안재현이 본능 따라 즐기는 '쌩 날 것 여행기'다. 오는 11월 24일(화) 밤 9시 40분 방송되는 마지막 8회에서 추성훈-김종국-안재현은 인도네시아의 숨겨진 지상 낙원 리하가섬을 찾아 해양 액티비티를 즐기며 행복감을 만끽한다.

추성훈-김종국-안재현은 에메랄드빛 바다를 앞에 두고 해산물과 마나도 특식으로 차린 한 상을 맛본다. 김종국은 평소에는 귀찮아서 새우를 잘 까 먹지 않는다면서도 손수 껍질을 벗겨 안재현의 입에 넣어줘 안재현을 감동하게 한다.

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새우 껍질을 까던 김종국은 "단순 노동을 좋아했다. 우리 집도 옛날부터 부업을 많이 했다"라고 운을 떼더니 "옆에서 아버지랑 어머니 도와드리고 용돈 받았다. 어머니가 집에서 부업거리 하나라도 더 얻으려고 진짜 고생 많이 했다"라고 담담하게 회상한다.

이어 김종국은 어머니가 부업으로 바비 인형을 뒤집어 실밥 뜯는 일을 했던 것을 떠올린다. 어머니를 따라 시흥까지 일감을 받으러 갔고, 인형 옷을 하나라도 더 받아오려는 어머니로 인해 보따리가 커져 버스에 싣고 돌아오는 것도 눈치를 봐야 했다는 것. 그렇게 가져온 보따리 두 보따리를 며칠에 걸쳐 작업하고 나면 3천500원을 벌었다며, 하지만 어머니에게 그 돈도 살림에 큰 보탬이 됐다는 말을 들었다고 설명한다. 김종국은 "고등학교 졸업할 때까지 집에서 부업을 했다"라며 삼촌 회사 보일러 부품 작업까지 거들었다고 전한다. 이를 들은 안재현은 "그래서 형한테 알뜰함이 있구나"라며 고개를 끄덕이며 감탄한다.

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저녁 식사를 하러 가는 버스에서 안재현은 형들에게 콘서트나 경기 때 어떤 선물을 받으면 좋은지 묻다가 꽃다발 이야기를 꺼낸다. 김종국은 "꽃다발이 제일 아깝다"라고 솔직한 반응을 보인다. "비누나 치약 같은 생필품이 가장 좋다"라며 브랜드도 따지지 않는다고 강조해 '짠종국'다운 웃음을 안긴다.

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그런가 하면 마나도 여행을 마친 '상남자 패밀리'는 추성훈의 은퇴전에서 다시 뭉친다. 천연 온천에서 추성훈의 승리를 예언했던 김종국, 대만 편을 함께한 지코, 마나도 편의 막내 안재현이 맏형을 위해 응원단을 결성한 현장이 TV 최초로 방송된다. 추성훈의 결전의 날, 끈끈한 의리를 뿜어낸 상남자 패밀리들의 모습은 어땠을지 관심이 쏠린다.

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한편 SBS Plus?MBN '상남자의 여행법 in 마나도' 마지막 8회 방송은 오는 24일(화) 밤 9시 40분 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com