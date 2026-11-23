사진=김동완 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 신화 김동완이 결국 SNS와 작별을 선언했다. 숱한 논란에도 거침없이 소신을 밝혀온 그가 이번에는 스스로 소통 창구를 닫기로 했다.

김동완은 지난 22일 자신의 SNS에 "12월 1일부터 유튜브를 제외한 모든 SNS 활동을 끝내려고 한다. 그동안 즐거웠고, 고마웠어. 안녕"이라는 작별 인사를 남겼다.

다만 계정 자체를 삭제하는 것은 아니다. 김동완은 "가짜 계정을 막기 위해 계정은 남겨두겠다. 인스타는 소식 전하는 용도로 계속 열어둘 것"이라고 설명했다. 창구는 열어두되, 일상적인 소통만 중단하겠다는 의미다.

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마지막에는 여운도 남겼다. 그는 "연말에 술에, 사람에 무너지지 말고 잘 버텨라. 애쓰는 모습으로 살아가다 무너지면 또 오겠다"고 덧붙였다. 완전한 작별보다는 잠시 거리를 두겠다는 뜻으로도 읽힌다.

김동완의 이번 결정은 새삼스럽지 않다. 그는 연예계 대표적인 '소신파'로 꼽힌다. SNS에서 자신의 소신을 거침없이 드러내며 여러 차례 논란의 중심에 섰던 그다.

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여론의 집중포화를 받는 사안에 대해 몸을 사리기보다 자신의 생각을 공개적으로 밝혀왔다. 문제는 그 소신이 때로는 팬들의 생각과 정면으로 충돌했다는 점이다.

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대표적인 사례가 2021년 엠씨더맥스 이수의 복귀를 응원한 일이다. 그해 11월 김동완은 이수의 사진과 함께 "언제쯤 들을 수 있을까. 객석에서 듣는 이수 목소리"라는 글을 올렸다. 팬들이 불만과 우려를 드러내자 "나한테 실망해서 다행"이라는 반응을 보여 논란이 커졌다.

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올해 2월에는 성매매 합법화 주장을 펼쳐 여성 팬들의 거센 반발을 샀다. 그는 "유흥가 없애려다 교회 앞 학교 앞 파출소 앞까지 전국이 유흥가가 되고 있다. 인정하고 관리해야 한다. 덮어두면 그만이지 넘어가면 안 된다"고 주장했다.

3월에는 여성 BJ 폭행 파문에 휘말린 MC 딩동을 두고 "아무 이유 없이 딩동 응원할 사람?"이라는 글을 올려 또다시 논란의 중심에 섰다. 이후 "불편함을 드렸다면 내 책임"이라며 사과했지만, 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.

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신화 데뷔 28주년 행사에서도 작심 발언을 이어갔다. 당시 그는 "앞으로도 시끄러울 예정이다. 종종 실망시켜드릴 것 같다. 도를 넘으면 떠나겠다"고 밝혔다. 팬들의 비판을 의식하면서도 자신의 태도를 바꾸지는 않겠다는 뜻으로 읽혔다.

지난 8월에는 장애인 인플루언서이자 100만 유튜버인 박위(위라클)를 둘러싼 사회복무요원 논란에도 목소리를 냈다. 김동완은 "그도 장애가 처음이다", "확인되지 않은 과거까지 끌어와 한 사람을 통째로 매도하는 쪽으로 번지면 안 된다"고 주장했다. 그러나 이 역시 여론의 공감을 얻지는 못했다.

사실 김동완의 거침없는 발언은 하루 이틀의 일이 아니다. 과거 샵 해체 논란 당시 서지영을 비난하는 팬들을 향해 "너네들은 얼마나 잘났길래"라고 일갈했고, 2005년에는 음주운전으로 물의를 빚은 지 6개월 만에 '날아라 슛돌이' 감독으로 복귀한 신화 멤버 전진을 향한 비판 여론에도 "앞에 서면 찍소리도 못할 거면서, 보지도 않고 조잘대면 혼나"라는 글을 남겼다.

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김동완의 발언을 관통하는 정서는 분명하다. 사실관계가 충분히 밝혀지지 않은 상황에서 한쪽의 주장이 여론을 장악하고, 한 사람을 향한 집단 린치로 번지는 것을 경계하는 것. 일방적인 여론몰이에 맞서겠다는 그의 소신 자체는 일관적이다.

다만 대중과 팬들이 받아들이는 방식은 달랐다. 특히 김동완은 그룹 신화의 일원이자 배우로 개인 활동도 하고 있다. 개인의 소신과 별개로 발언 하나하나에 그룹의 이름과 팬덤까지 영향을 받는다는 점에서 팬들의 피로감이 쌓여왔다. 일련의 구설이 반복되면서 본업인 연기와 신화 활동에도 부담으로 작용했을 가능성이 있다.

김동완은 앞서 지난 5월에도 SNS 활동 중단을 선언한 바 있다. 당시에는 일주일 만에 복귀했다. 이번에는 다를까. 12월 1일을 기점으로 SNS와 거리를 두겠다는 김동완의 선언이 이번에는 얼마나 오래 이어질지 관심이 쏠린다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com