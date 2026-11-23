사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 전 세계 팬들의 가슴을 뭉클하게 할 레전드 캐스트들의 진심 어린 복귀 소감을 공개해 화제다.

먼저 MCU 사상 최강의 빌런 닥터 둠으로 파격 변신해 전 세계를 놀라게 한 로버트 다우니 주니어는 "촬영을 시작한 지 며칠이 지나서야 '내가 악역이구나'를 깨달았다"면서 마블을 대표하는 히어로에서 강력한 빌런으로 거듭난 색다른 경험을 전했다. 이어 "역할에 완전히 몰입하고 나니 정말 영광스러운 시간이었다. 관객들이 상상하는 것보다 10배 더 강력한 모습을 보게 될 것"이라고 자신감을 드러내며 지금껏 보지 못했던 새로운 유형의 캐릭터를 선보일 것이라 예고했다.

스티브 로저스 역으로 오랜만에 MCU를 찾은 크리스 에반스는 이번 촬영에 대해 "마치 2011년의 '어벤져스' 때로 돌아간 것 같았다. 그때처럼 그 자리에 있다는 것만으로도 설??다"며 벅찬 감정을 전했다. 오랜 시간 버키 반즈로 활약하며 크리스 에반스와 호흡을 맞춰온 세바스찬 스탠 역시 그와의 재회에 기쁨을 숨기지 않았다. 그는 "지난 세월을 돌아보고, 우리가 서로 알고 함께 성장해 온 모든 순간들을 생각하니 정말 감회가 새로웠다"면서 "우리는 항상 가족이었고, 앞으로도 그럴 것"이라고 덧붙여 배우들 간의 끈끈한 유대감을 드러냈다.

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오랜 기다림 끝에 MCU로 합류한 오리지널 엑스맨 배우들의 소감은 팬들에게 더욱 깊은 울림을 안긴다. 20여 년 만에 나이트크롤러로 돌아온 알란 커밍은 "60대에 다시 슈퍼히어로 역할을 맡게 될 줄은 생각도 못 했다"며 "다시 돌아온 건 정말 놀라운 일이었고, 치유받는 기분이었다"며 뜻깊은 복귀 소감을 전했다. 사이클롭스 역의 제임스 마스던 역시 "지난 20년간 수많은 팬들로부터 언제 돌아오냐는 질문을 받아왔다"면서 "내가 참여했던 첫 대규모 프로젝트이자 아이코닉한 캐릭터를 다시 맡게 되어 정말 특별했다" 고 남다른 소회를 밝혔다. 이처럼 캐릭터를 향한 깊은 애정으로 가득한 배우들의 진심 어린 소감이 공개되면서 이들이 한 스크린에서 만들어낼 역사적인 만남과 새로운 앙상블에 전 세계 팬들의 기대감이 한껏 치솟고 있다.

한편 '어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고, '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 12월 16일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com