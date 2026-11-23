사진 출처=변우석 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 변우석이 SNS를 통해 팬미팅 투어 중 근황을 전했다.

변우석은 최근 아시아 팬미팅 투어 '2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour - The Secret Library'를 진행했다. 서울을 시작으로 방콕, 요코하마, 싱가포르, 타이베이, 마닐라, 자카르타 등을 방문했으며 22일 홍콩에서 마지막 공연을 마쳤다.

특히 변우석은 홍콩 팬미팅 투어 마지막 공연에서 팬들과의 인연과 만남을 담은 '평행선'을 열창했는데, 노래 마지막 부분에서 감정이 북받친 듯 눈물을 보여 현장 팬들과 SNS에서 화제를 모았다.

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23일 공개된 사진에서 변우석은 무대에 오르기 전 대기실에서 회색 후드 티셔츠를 입고 이어폰을 착용한 채 소파에 앉아 무언가를 바라보고 있는 모습, 공연에서 노래를 부르는 모습, 메이크업을 받는 모습 등 다양한 모습을 드러냈다.

한편 변우석은 현재 넷플릭스 실사 시리즈 '나 혼자만 레벨업'에서 주인공 성진우 역을 맡아 촬영을 진행중이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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