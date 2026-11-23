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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 정준하가 아들 로하 군의 근황을 공개했다.

23일 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명' 측은 '오정태X정준하의 남다른 자녀 복?!ㄷㄷ 노브레인 듀오(?) 자녀들의 넘사벽 스펙'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

MC 김구라는 정준하에게 "애가 엄청나다. 인물도 좋고 춤도 잘 추고, 노래도 잘하고 말도 잘 한다"라며 정준하의 13세 아들 로하 군을 언급했다.

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앞서 로하 군은 지드래곤의 '파워' 댄스 커버 등을 공개하는 등 연예인 끼를 발산해 화제를 모은 바 있다. 훈훈한 외모까지 갖춰 더욱 큰 관심을 받았고, 이날 출연진 또한 "잘 생겼다"라며 입을 모았다.

그런가 하면 MC 서장훈은 로하 군을 언어 천재라고 표현해 눈길을 끌었다. 이에 정준하는 "국제 학교를 다녀서 4개국어를 한다. 영어, 일본어는 원어민처럼 하고 중국어도 한다"라며 뿌듯해했다.

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한편 정준하는 지난 2012년 10세 연하 재일교포 출신 비연예인과 결혼했으며 2013년 로하 군을 품에 안았다.

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joyjoy90@sportschosun.com